"Я никогда не была худой": показавшая фигуру в купальнике жена Петросяна раскритиковала стандарты красоты
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"Я никогда не была худой": показавшая фигуру в купальнике жена Петросяна раскритиковала стандарты красоты

"Я никогда не была худой": показавшая фигуру в купальнике жена Петросяна раскритиковала стандарты красоты

33-летняя Татьяна Брухунова накануне порадовала своих поклонников, опубликовав в соцсетях пикантные фото в купальнике. Продемонстрировавшая фигуру супруга Евгения Петросяна получила от пользователей Сети массу комплиментов, после чего решила раскритиковать стандарты красоты.

Татьяна Брухунова призвала девушек не идеализировать незнакомых людей, отметив, что многие стесняются своей фигуры. 


Моя позиция по этой теме очень простая. Я никогда не была худой. Я не знаю, как это весить 45 кг. Мой живот никогда не был плоским, а бедра узкими. Но я знаю одно наверняка - красивое тело - это здоровый организм. Мне 33 года. Я здорова. Только это реально важно.

По словам Татьяны Брухуновой, она с недоверием относится к однотипным андрогинным девушкам "с плоскими попами и надутыми губами". 

Они лишены индивидуальности, положив ее на "алтарь" визуальных быстро текущих псевдостандартов, будучи уверенными, что так красиво. Но это убеждение превратится в труху за пару лет, и последуют новые "украшательства" себя любимой, и так до тех пор, пока от лица и тела не останется ничего живого.

Молодая супруга Евгения Петросяна призвала девушек прежде всего ценить в себе индивидуальность.


Сексолог заявила о неудовлетворенности супруги Петросяна

Сексолог Ольга Кетоева в интервью "Экспресс газете" заявила, что пожилой юморист на самом деле "уже давным-давно не тот "жеребец", каким Татьяна желает его выставить перед публикой.

Единственное, что может этих двоих связывать со словом "секс", это сделанные на заказ фото и посты, под которыми они сами и пишут про этот свой "безудержный" секс <...> В данной семье возраст (более чем на 40 лет старше) играет важную и главную роль в неудовлетворенности жены!

Брухунова раскритиковала самодостаточных женщин и "улыбающихся тихонь"

Супруга Евгения Петросяна недавно пофилософствовала в своем блоге, обрушившись на некоторые типажи девушек.

Почему лукаво улыбающиеся тихони сидят в девках?! Да потому что они априори ненавидят мужской род. Почему самодостаточная девушка глубоко одинока? Да потому что испытывает отрицание ко всем состоящим в отношениях. Почему та у которой нет ребенка "косит лиловым глазом" на родившую недавно подругу? Потому что внутри у нее выжженное поле зависти. Это все примеры из моего не ближнего окружения.
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По материалам: uposters.ru

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