Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за Тайваня
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Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за Тайваня

Экс-сотрудник Минобороны США предрек Вашингтону катастрофу из-за ТайваняЭкс-помощник министра обороны США Колби: Вашингтон должен быть готов к войне из-за ТайваняСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Соединенные Штаты недостаточно готовятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби в статье для Foreign Affairs.

Он пояснил, что визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и резкая реакция Пекина на него продемонстрировали серьезность данного вопроса. По словам Колби, сценарий войны с Китаем из-за Тайваня превратился в пугающе правдоподобный.

Экс-помощник министра обороны США подчеркнул, что Вашингтон должен противостоять китайской угрозе как в ближайшей, так и среднесрочной перспективе. Это значит, что Соединенные Штаты должны быть готовыми к войне с Китаем, чтобы выиграть ее. В то же время Колби указал на фундаментальное несоответствие между заявленными целями Белого дома и его оценкой китайской угрозы и тем, что он делает для ее устранения. В таком случае, это может привести к катастрофе, предрек он.

Ранее бывший госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. По его мнению, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне.

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По материалам: lenta.ru

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