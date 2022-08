Эти 17 игр выйдут на Xbox One и Xbox Series X | S на следующей неделе: 16-19 августа

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 16 по 19 августа, на приставках Xbox запланировано не менее 17 игровых релизов. Два из них выходят только на консолях нового поколения — Xbox Series X | S, это: Way of the Hunter и Thymesia.

Полный список игр, которые сейчас заявлены к релизу на Xbox в период с 16 по 19 августа, выглядит так:

Game Pass

Tribes of Midgard (16 августа)Way of the Hunter (16 августа) (Xbox Series X | S)Droid Trivia (17 августа)Dyna Bomb 2 (17 августа)Little League World Series Baseball 2022 (17 августа)Robo Revenge Squad (17 августа)Smash Boats Waterlogged Edition (17 августа)Chameneon (18 августа)Cursed to Golf (18 августа)Thymesia (18 августа) (Xbox Series X | S)Slaycation Paradise (18 августа)A Tale Of Paper: Refolded (19 августа)Arenas of Tanks (19 августа)Madden NFL 23 (19 августа)Rattyvity Lab (19 августа)The Bonfire: Forsaken Lands (19 августа)Tilesweeper (19 августа)

Что касается Game Pass, сейчас нет информации о том, какие игры появятся в подписке на следующей недели. В начале недели Microsoft должна анонсировать список проектов для подписки на вторую половину августа.