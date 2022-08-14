Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
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Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой

Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Жена музыканта Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова поделилась фото с семейного праздника. Юлия Проскурякова является популярной певицей. Она уже давно вступает на сцене. Артистка счастлива в браке с Игорем Николаевым уже12 лет. Она подарила ему дочку Веронику. Влюбленные часто вместе проводят время не только дома, но и светских раутах. Недавно избранница Николаева отметила свое 40-летие. На этот раз Юлия решила отпраздновать свой юбилей в кругу родных. Она отправилась за город, где устроила застолье на веранде. В соцсети артистка поделилась кадром, на котором собрала семью за столом. Ее поздравила свекровь Светлана Митрофановна, муж и дочка. Вероника была в летнем платье в цветочек. Певица угощала всех фруктами, блинчиками, салатами. На столе стояла ваза с белоснежным букетом роз. Сама именинница предстала в синем платье и лодочках на шпильке.
«День рождения – праздник детства! Это абсолютно точно! Спасибо моей семье и моим друзьям!» – написала звезда. Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, будь счастлива!», «Вы очень добрый и светлый человек. А светленькой быть вам к лицу», «Юлия, как хорошо, что вы есть у нас! Счастья», «Вероника выросла», — пишут подписчики. Сам Игорь Николаев поделился кадрами с одного из концертов, на котором он выступал вместе с женой-именинницей. Прямо со сцены именитый композитор сделал признание, заявив, что Юлия — любовь всей его жизни. Свою вторую половинку с днем рождения композитор поздравил свежей композицией «Ну зачем мы ссоримся?». Эту песню супруги спели в дуэте.
# Шоу-бизнес Николаев Игорь
По материалам: z-aya

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