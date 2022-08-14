Как приготовить крылышки «Баффало», чтобы было вкусно, как в ресторане: рецепт

Крылышки «Баффало» – это классическое блюдо американской кухни. Там его готовят для различных праздников, на пикниках или дома на обед. Это блюдо стало популярным из-за простоты его приготовления и доступности ингредиентов. Далее мы расскажем, как приготовить крылышки «Баффало».

История этого блюда

Когда-то в небольшом городке под названием Баффало располагался бар. В 1964 году туда пришел парень со своими друзьями (на самом деле это был сын хозяйки этого заведения0. Женщина приготовила свое фирменное блюдо — жареную курицу с острым соусом. Оно очень понравилось молодым посетителям. Со временем это блюдо стало набирать популярность не только в этом городке, но и по всему земному шару.

Что нужно для приготовления крылышек «Баффало»

Какие ингредиенты понадобятся для этого блюда:

1 килограмм крылышек;

3-4 столовые ложки соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

черный молотый перец — по вкусу.

Для приготовления соуса нужно:

50 грамм сливочного масла;

50 грамм томатной пасты;

30 грамм коричневого сахара;

одну треть чайной ложки соли;

острый перец — по вкусу;

1 зубчик чеснока.

Как приготовить крылышки «Баффало»

Для маринада необходимо измельчить 3 зубчика чеснока. Крылышки сложить в емкость и добавить туда черный перец, соевый соус и ранее нарезанный чеснок. Оставить их на 30-40 минут, чтобы они хорошо пропитались. Далее все содержимое емкости необходимо выложить на противень, но без чеснока, иначе он может пригореть. Крылышки нужно поставить в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 20 минут. Через 10 минут их нужно перевернуть, чтобы они поджарились со всех сторон. Пока крылышки готовятся, можно заняться приготовлением соуса. На небольшом огне необходимо растопить сливочное масло, туда вмешать коричневый сахар и перец чили в виде порошка или сушеный. После того, как сахар полностью растворится, нужно добавить томатную пасту. Затем перемешать полученную субстанцию, но не доводить до кипения. В конце посолить и добавить чеснок. Соус к крылышкам готов. Когда пройдет указанное время, можно доставать их из духовки. Крылышки нужно залить соусом и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут, чтобы он впитался в мясо, а потом можно подавать на стол.

Это блюдо получается по истине уникальным из-за своего насыщенного вкуса. А соус не только украшает его, но и придает некой пикантности.