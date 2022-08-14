Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки

Лето — сезон консервирования огурчиков, томатов, варенья, компотов. Хозяйки порой валятся с ног от усталости, чтобы зимой порадовать своих родных вкусными и полезными заготовками. И всегда залогом успеха является безопасный рабочий процесс. У многих возникает резонный вопрос: как не обжечь руки кипятком из банки при консервировании, есть ли способ правильно слить горячую воду?

Как не обжечь руки кипятком из банки во время сливания первого кипятка

Поспешишь — не только людей насмешишь, но и себе проблем прибавишь. Обращаться с кипятком во время консервации нужно предельно аккуратно, чтобы не обжечь руки. Следует быть внимательными и собранными, чтобы случайно не схватить горячую банку и правильно слить первый кипяток. Благо, что есть маленькие хитрости, которые помогут в этом непростом деле.





Как слить первый кипяток из банки

Для этого не поленитесь приобрести крышки с отверстиями. Они не дадут содержимому банки выпасть, а сама вода пройдет через них быстро и беспрепятственно. Но не забудьте о защите рук, ведь банка по прежнему остается горячей. Держите ее крепче, чтобы она не выскользнула.

Как безопасно стерилизовать банки





Щипцы для консервирования из жаропрочного металла тоже помогут не обжечь руки кипятком. Они работают по принципу обычных ножниц и помогают переносить горячую тару, и безопасно стерилизовать банки.

Как разлить кипяток по банкам

Это тоже очень просто. Достаточно иметь на кухне сотейник с носиком. Им можно зачерпывать воду из большой кастрюли и разливать по банкам небольшими объемами. Это позволит не ошпарить руки.

Совет, чтобы банка не лопнула от кипятка





Перед тем, как лить в банку кипяток, поставьте ее на лезвие толстого ножа, чтобы она не касалась стола. Кипяток лейте тонкой струйкой в центр банки на содержимое. Так стекло не треснет от перепада температур.