Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки

Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки

Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки

Лето — сезон консервирования огурчиков, томатов, варенья, компотов. Хозяйки порой валятся с ног от усталости, чтобы зимой порадовать своих родных вкусными и полезными заготовками. И всегда залогом успеха является безопасный рабочий процесс. У многих возникает резонный вопрос: как не обжечь руки кипятком из банки при консервировании, есть ли способ правильно слить горячую воду?

Как не обжечь руки кипятком из банки во время сливания первого кипятка

Поспешишь — не только людей насмешишь, но и себе проблем прибавишь. Обращаться с кипятком во время консервации нужно предельно аккуратно, чтобы не обжечь руки. Следует быть внимательными и собранными, чтобы случайно не схватить горячую банку и правильно слить первый кипяток. Благо, что есть маленькие хитрости, которые помогут в этом непростом деле.


Как слить первый кипяток из банки

Для этого не поленитесь приобрести крышки с отверстиями. Они не дадут содержимому банки выпасть, а сама вода пройдет через них быстро и беспрепятственно. Но не забудьте о защите рук, ведь банка по прежнему остается горячей. Держите ее крепче, чтобы она не выскользнула.

Как безопасно стерилизовать банки


Щипцы для консервирования из жаропрочного металла тоже помогут не обжечь руки кипятком. Они работают по принципу обычных ножниц и помогают переносить горячую тару, и безопасно стерилизовать банки.

Как разлить кипяток по банкам

Это тоже очень просто. Достаточно иметь на кухне сотейник с носиком. Им можно зачерпывать воду из большой кастрюли и разливать по банкам небольшими объемами. Это позволит не ошпарить руки.

Совет, чтобы банка не лопнула от кипятка


Перед тем, как лить в банку кипяток, поставьте ее на лезвие толстого ножа, чтобы она не касалась стола. Кипяток лейте тонкой струйкой в центр банки на содержимое. Так стекло не треснет от перепада температур.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и

Топ на сегодня

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина

Еще по теме

Подъезд заливает кипятком в Наро–Фоминске
Как быстро и правильно простерилизовать банки для консервации
Несколько правил хороших консерваций
Как сделать огурцы острыми, хрустящими и вкусными: рецепт с добавлением кетчупа чили