Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы

Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы

Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Ведущая и журналистка Ксения Собчак провела отпуск во Франции. Светская львица рассказала подписчикам об очередном отдыхе на одном из лучших курортов Франции — Биарриц. В этот раз ведущая остановилась в шикарном отеле, интерьером которого поделилась в соцсетях. Российская журналистка выбрала номер в Hotel du Palais Biarritz. Она рассказала, что ранее это здание принадлежало возлюбленной Наполеона III. Когда-то французский император подарил дворец своей жене, а сейчас замок переоборудовали в фешенебельную гостиницу. «Самый красивый отель в Биаррице. И самая классная веранда. Жить здесь тоже приятно, а не только работать. Но сьемки на балконе будут шик! Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», — пишет 40-летняя звезда в своем Telegram-канале. Королевский люкс Royal, где телеведущая отдыхает вместе с сыном Платоном, обходится около 330 тысяч рублей в сутки. Из окна открывается потрясающий вид на океан. А на большой террасе номера уже расположилась съемочная группа.
Собчак заверила подписчиков, она приехала на французский курорт не только лежать на пляже, но и работать. «В Биаррице совместила приятное с полезным: командировку и отдых. Здесь все также ветрено, красиво и «интеллигентно». Очень много пожилых людей», — делится впечатлениями ведущая. Однако журналистка не стала надолго задерживаться и сообщила в своем блоге, что съемки закончены и пора ехать дальше. Место следующей остановки она не уточнила, но поделилась с подписчиками милыми кадрами. На них она катается на карусели вместе с сыном, ужинает с мужем и прогуливается по особняку. Ранее Собчак провела отпуск в окружении семьи. На жарком курорте ее сопровождали пятилетний Платон, 47-летний супруг Константин Богомолов и его дочь Аня от Дарьи Мороз. Во время прогулки сын звезды заинтересовался девочкой, отпустил мамину руку и побежал за мимолетным увлечением. Ксения Анатольевна не стала обижаться на ребенка и иронично прокомментировала ситуацию в своем блоге: «Вся судьба матери в этом клипе — все равно убежит к другой».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и

Топ на сегодня

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина

Еще по теме

Номер за треть миллиона и любимый рядом: как Ксения Собчак отдохнула в Биаррице
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания