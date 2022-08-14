Кто родился 14 августа

Вячеслав Михайлович Лебедев (79 лет)

Председатель Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. До распада СССР — председатель Верховного суда РСФСР. Его пребывание на посту эксперты называют «абсолютным рекордом политического долгожительства». В 1968 году окончил вечернее отделение юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Доктор юридических наук, профессор. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный юрист Российской Федерации.

Сергей Анатольевич Голубев (61 год)

Председатель Законодательного собрания Тверской области. В 1984 году окончил Калининский государственный университет по специальности «История». Кандидат исторических наук, защитил диссертацию «Правые и либеральные политические партии России и польский вопрос (1905 г. — -+февраль 1917 г.)». Доцент. Владеет английским, немецким и польским языками. Преподавал в Тверском государственном университете. Занимал должность замруководителя аппарата губернатора Тверской области. Автор научных работ по истории межнациональных отношений в Российской империи и сравнительной политологии постсоветского пространства, в том числе монографии «Очерки политической истории стран «ближнего зарубежья»: республики бывшего СССР в 1989―2009 годах».

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941)

Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Ярчайший представитель Серебряного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник литературного жанра «историософский роман». Пионер религиозно-философского подхода к анализу литературы. После окончания обычной гимназии Мережковский успешно получил образование на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В 1888 году напечатана первая книга писателя «Стихотворения». Спустя четыре года вышел второй сборник под названием «Символы». В 1896 году вышли его переводы трагедий Софокла, Эсхила и Еврипида.

Тихон Николаевич Хренников (1913-2007)

Советский и русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Первый секретарь правления Союза композиторов СССР в 1948—1991 годах. Автор восьми опер, пяти балетов, трех симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также произведений камерной, вокальной и программной музыки и композиций для театральных постановок. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, трех Сталинских премий II степени, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки. Кавалер четырех орденов Ленина.

Эдуард Николаевич Успенский (1937-2018)

Советский и российский писатель, автор детских книг, драматург, сценарист, телеведущий. Получив образование в Московском авиационном институте и будучи инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов. Придумал крокодила Гену и Чебурашку, героев Простоквашина, братьев Колобков и других героев. Был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли». Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу, премии журнала «Огонек», премии имени Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе», премии Правительства Российской Федерации в области культуры. Также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.