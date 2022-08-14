Лайма Вайкуле отмывает деньги, заявил эксперт
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Лайма Вайкуле отмывает деньги, заявил эксперт

Лайма Вайкуле отмывает деньги, заявил эксперт
У певицы Лаймы Вайкуле крупный бизнес в России, но по документам ее компания почти не приносит прибыли. Фирма певицы специализируется на сфере красоты. Накануне стало известно, что оскандалившуюся Лайму Вайкуле могут закрыть за решетку. Все дело в том, что латвийскую певицу решили проверить на оплату налогов в России. Эксперты решили изучить не только концертную деятельность певицы в России, но и ее бизнес.
Известно, что Вайкуле принадлежит 50% компании «Лайма-люкс Рус». Это дистрибьютор профессиональной косметики для волос и оборудования для салонов. По итогам проверки выяснилось, что выручка фирмы в 2021 году составила порядка 390 млн рублей, а прибыль – всего 13 тысяч рублей. Специалист по экономике Василий Колташов в беседе с «Абзацем» заявил, что организация Вайкуле может оказаться «воротами в офшоры или просто способом отмыва денег».
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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