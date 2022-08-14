Максим Галкин готов на убийство чтобы защитить свой замок

Артист Максим Галкин будет защищать свое имущество до последнего. Во время концерта в латвийском селе Роя Максим Галкин сказал, что планирует с мечом наперевес сражаться за свое имущество. Артист собрался биться за поместье в деревне Грязь. Муж Аллы Пугачевой гастролирует по Латвии. Со сцены маленького поселка с населением две тысячи человек он заявил, что собирается драться за недвижимость. 46-летний шоумен пригрозил вернуться в Подмосковье и на своем особняке повесить табличку «поместье Галкина». А в тех, кого не устрашила дощечка, готов швыряться предметами интерьера. «Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», — обещает комик.Получится у юмориста сразиться за особняк — неизвестно. Депутат Роман Худяков уже объяснял, что изъятие имущества возможно только по решению суда. Он уточнил, без юридических оснований отбирают жилье и замораживают активы только «преступные режимы». Политик написал об этом на своей странице «ВКонтакте», когда подписчики задали вопрос: «Почему у Софии Ротару до сих пор не конфисковали особняк в Крыму?». Вряд ли имуществу Максима Александровича угрожает опасность. Ранее пользователи Сети предложили лишить супруга Пугачевой замка. Пока нет правовых оснований, недвижимость звезды в безопасности. Однако это не останавливает артиста от ядовитых комментариев о России и сладких речей в адрес зрителей. Во время концерта в Рое шоумен рассыпался в благодарностях перед слушателями. «Главное даже не то, что вы купили этот билет, а то, что вы пришли на встречу со мной. Кормильцы вы мои!» — заявил он со сцены, сообщает Telegram-канала «Абзац».