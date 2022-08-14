Максим Галкин оправдывается перед российскими поклонниками и высмеивает Бабкину с Долиной

Сейчас у Максима Галкина проходят небольшие гастроли в Латвии. Некоторые фрагменты концертов попадают в Сеть. Подписчики считают, что юморист сильно изменился, и поменялась его концертная программа после отъезда из России.

46-летний комик последние несколько месяцев выступает исключительно за границей. Оттуда он активно критикует Россию и ее политиков. Многие уверены, что таких резких заявлений со сцены Максим Галкин не вернется на Родину. Также пользователи Сети отметили, что пародист стал более благодарным по отношению к пришедшим на его концерт. А недавно и вовсе назвал зрителей своими кормильцами.

За это на мужа Примадонны каждый раз выливается много хейта, и он вынужден комментировать негативный поток в свою сторону. Так произошло и сейчас. Максим записал видео в своем блоге, где оправдался, мол, всегда относился к любому зрителю с огромной благодарностью. В качестве доказательств шоумен показал несколько видео с российских выступлений.

«Каждый раз, когда я выставляю видео после концертов с благодарностью своим зрителям, обязательно находится N-ное количество подписчиков, которые начинают мне писать, что я никогда не благодарил, и что это я вдруг стал, и почему я раньше не благодарил российских зрителей. Если вам лень самим отмотать ленту, значит я вам рассказываю… Не было ни одного концерта, когда я не поблагодарил зрителя. Поэтому, чтобы доказать этим людям (хотя я не знаю, что доказывать?) я вам сейчас записал экран, полистал ленту и посмотрел, как я благодарил города. И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители, как и сейчас говорю. Ну, посмотрите, если вам самим лень листать», — возмущенно ответил на критику 46-летний юморист.

Однако преданным поклонникам его творчества оправдания не нужны и для других они не уместны, считают фолловеры. «Максим, Вы с Аллой самые лучшие. Просто супер! Удачи Вам!»; «Не будешь для людей хорошим, они неблагодарные существа! А Вы классный. Талантливый и умный»; «Максим! Вы — большой артист! Ваш яркий талант дарит людям радость и позитив на концертах. Зрители всегда благодарны Вам за Ваше уважение и внимание к ним! Спасибо большое!» — поддержали подписчики Галкина.

Стоит отметить, что пародист критикует не только власть, но и своих бывших коллег по шоу-бизнесу. «Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — сказал на одном из выступлений муж Аллы Борисовны.