Мама Риты Дакоты участвовала в беспорядках в Белоруссии

Как сообщает пресса, мама певицы Риты Дакоты пошла против властей. СМИ сообщают, что мать выпускницы «Фабрики звезд» Риты Дакоты была задержана в Белоруссии за активную гражданскую позицию, которая противоречит политическому курсу страны. Герасимович была задержана накануне вечером, об этом сообщили в телеграм-каналах. Авторы утверждают, что мать Риты Дакоты принимала участие в массовых беспорядках, занималась кибербуллингом и поддерживала то, что творят украинские военные на Донбассе. При этом знаменитая певица отказалась общаться с прессой, а ее представитель не стал что-либо говорить об этой новости. «Мы не даем никаких комментариев», — сказал он, «РИА Новости».Рита всегда хвасталась тем, что близка с мамой. Светлана помогала ей в воспитании дочери, а также поддержала в трудный момент, когда певица расставалась с Владом Соколовским. Несколько лет назад знаменитость решила отблагодарить любимую маму и подарила ей шикарную четырехкомнатную квартиру в элитном районе. «Я купила квартиру маме. Вот она, светлая просторная, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу, в самом любимом мамином районе», — рассказала Рита. Автор хита «Спички» откровенничала тогда, что на подарок она копила несколько лет. Как только Дакота стала зарабатывать, она постоянно откладывала на личный счет и, в конечном итоге, накопила достаточную сумму для приобретения элитной недвижимости. «Я купила эту квартиру на деньги, вырученные от авторских гонораров: количество ротаций и скачиваний моей музыки. Я не потратила за эти годы ни копейки с этого счета, потому что заранее знала, что сделаю с ним однажды», — поделилась певица в микроблоге.