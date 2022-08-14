Марина Овсянникова продает собаку из-за домашнего ареста. Вырученные средства она планирует потратить на оплату штрафов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Марина Овсянникова продает собаку из-за домашнего ареста. Вырученные средства она планирует потратить на оплату штрафов

Марина Овсянникова продает собаку из-за домашнего ареста. Вырученные средства она планирует потратить на оплату штрафов

Марина Овсянникова продает собаку из-за домашнего ареста. Вырученные средства она планирует потратить на оплату штрафов

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которую суд отправил под домашний арест по делу о дискредитации Вооруженных сил России, ищет нового хозяина для золотистого ретривера Тэффи. Об этом представитель журналистки написал в ее инстаграме*.

Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. <...> Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову ее Тэффи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных Дог-шоу. Тэффи и еще пять щенков родились в нашем доме в июне прошлого года. Один ее брат уехал жить в Великобританию, ее сестра в Германию, еще трое братьев остались жить в Москве. Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность оплатить часть штрафов по административным статьям. Мама щенка, наша собака Берри, по-прежнему живет со мной в доме.


На странице журналистки также анонсирован сбор денег на ее нужды.

Напомним, что Марина Овсянникова обрела известность после того, как ворвалась в прямой эфир программы "Время" с плакатом, призывающим остановить специальную военную операцию на Украине и не верить пропаганде государственных СМИ. После инцидента журналистка устроилась на должность пишущего редактора в Die Welt, но контракт с ней не был продлен. Последний суд по ее делу постановил поместить ее под домашний арест до 9 октября.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Максим Галкин оправдывается перед российскими поклонниками и высмеивает Бабкину с Долиной
Максим Галкин оправдывается перед российскими поклонниками и
МИД России обвинил Запад в попытках помешать миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МИД России обвинил Запад в попытках помешать миссии МАГАТЭ на
Дочь Анастасии Заворотнюк боится за жизнь мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк боится за жизнь мамы
Анфиса Чехова в ужасе сбежала со съемок
Анфиса Чехова в ужасе сбежала со съемок
Лайма Вайкуле отмывает деньги, заявил эксперт
Лайма Вайкуле отмывает деньги, заявил эксперт
Анастасия Волочкова устроила роддом из своего особняка
Анастасия Волочкова устроила роддом из своего особняка
Милош Бикович выбрал в жены юристку
Милош Бикович выбрал в жены юристку
Александр Морозов пожаловался на то, что зрители не принимают его после похудения
Александр Морозов пожаловался на то, что зрители не принимают его
Отец 10-летней студентки МГУ сообщил о беременности жены восьмым ребенком
Отец 10-летней студентки МГУ сообщил о беременности жены восьмым
Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox
Создатели ожидаемой игры Islets объявили дату релиза на Xbox
Умер тесть Тарантино Цвика Пик
Умер тесть Тарантино Цвика Пик
Как приготовить крылышки «Баффало», чтобы было вкусно, как в ресторане: рецепт
Как приготовить крылышки «Баффало», чтобы было вкусно, как в

Топ на сегодня

Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по керлингу
В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с

Еще по теме

Как прошло первое судебное заседание по делу Марины Овсянниковой
В Париже начинаются Дни русской книги
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова снова отделалась штрафом за фейки о российской армии
Овсянникова пожалела, что приехала в Украину