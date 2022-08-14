Марина Овсянникова пытается справиться с безденежьем
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Марина Овсянникова пытается справиться с безденежьем

Марина Овсянникова пытается справиться с безденежьем

Журналистка Марина Освянникова стала известна после одиночного пикета во время прямого эфира новостной телепрограммы. После этого на голову редактора посыпались сплошные несчастья: ее уволили с работы, муж запретил общаться с несовершеннолетними детьми, мать и сын решили, что Марина испортила им жизнь, а общественность и вовсе осудила.

На время Овсянникова уезжала работать в немецкое издание, но спустя 3 месяца все же вернулась на Родину. Напомним, что не раз на Марину заводили административные дела по факту распространения фейковой информации о происходящем на территории Украины и о дискредитации российской армии. Первое время Овсянникова отделывалась штрафами, но ее это не остановило. Сейчас же Марине грозит реальный уголовный срок.

Недавно в квартире журналистки проводили осмотр правоохранительные органы, причем без присутствия хозяйки и ее адвоката. После Овсянникову нашли и доставили в следственный отдел, где было решено заключить нарушительницу закона под домашний арест.


Сейчас Марине запрещено покидать пределы квартиры – на ее ноге стоит специальный электронный браслет, с помощью которого отслеживается месторасположение. От этого страдает не только сама журналиста, вынужденная сидеть дома до сентября, но и ее домашние питомцы. Тяжелее всего золотистому ретриверу Тиффани.


Именно по этой причине Марина решила найти собаке достойного хозяина, который мог бы заниматься животным в полным объеме.

«Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову ее Тэффи) хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу», - пишет Марина. - «Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина».


Марина обещает, что отправит щенка в любую точку мира. Возможно, она с удовольствием отдала бы собаку бесплатно, но на данный момент у нее очень большие финансовые трудности. Что не удивительно: работы нет, а штрафов за административные наказания накопилось очень много.

«На вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», - отмечает женщина.

Кроме того, Марина собирает пожертвования с неравнодушных людей, которые поддерживают ее в действиях и мыслях. Правда, на что пойдут собранные средства, она не анонсирует.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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