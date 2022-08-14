МЦД-3 и МЦД-4 полноценно запустят к концу 2023 года
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МЦД-3 и МЦД-4 полноценно запустят к концу 2023 года

МЦД-3 и МЦД-4 полноценно запустят к концу 2023 года

Власти Москвы полноценно запустят движение поездов по маршрутам МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" к концу 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Представитель правительства Москвы отметил важность проекта МЦД для столичных властей в целом и для системы городского транспорта в частности: за 11 лет было построено более 360 км ж/д путей и открыто 46 новых платформ.


"Важной составляющей транспортной системы Москвы, помимо автодорог и линий метро, являются железнодорожные магистрали. С 2011 года построено 362,2 километра железнодорожных путей, открыто 46 новых и реконструировано 44 действующих остановочных пункта. Сегодня уже действуют маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Движение по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский" планируется открыть до конца 2023 года", — заявил Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что в данный момент власти города активно работают над строительством путей на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД), а также соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями.

Платформа МЦД

"Помимо этого, идет реконструкция участков Курская — Площадь трех вокзалов и Курская — Нижегородская (Карачарово), а также модернизация инфраструктуры для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления Московской железной дороги", — резюмировал Бочкарев.

За 11 лет было построено более 360 км ж/д путей и открыто 46 новых платформ

Как ранее писал Ruposters, в Москве по итогам 2022 откроют 10 станций МЦД, из них 3 — совершенно новые, а остальные 7 — после реконструкции. Первые две станции в Новой Москве, вошедшие в состав МЦД-4, позволят местным жителям экономить до 50% времени в пути и к 2025 году будут ежедневно обслуживать в общей сложности порядка 20 тыс. пассажиров.

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По материалам: uposters.ru

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