Медовый Спас 2022: дата праздника, его история, приметы и традиции

В 2022 году Медовый Спас отмечается 14 августа. Его дата совпадает с началом Успенского поста. В этот день верующие люди несут в храмы для освящения мед, который после этого приобретает целебные свойства и становится способным излечить любые хвори.

Откуда пошло название Медовый Спас

Спасов всего три – Медовый, Яблочный и Ореховый, а само название праздника произошло от слова «запасаться». Обычно на Спасы люди несут в храмы часть собранного урожая меда или фруктов для освящения, а после – откладывают его про запас на зиму. Есть еще одна версия происхождения названия праздника -– «спасами» именовали первые недели августа предки-славяне.





Первый Спас – Медовый – посвящен людям, имеющим пасеки и «качающим» мед. В текущем 2021 году он отмечается 14 августа. В этот день, согласно народным традициям, уходящим корнями в глубокое прошлое, пчеловоды возьмут заполненные до краев соты в одном из ульев своей пасеки и отнесут их в церковь, чтобы освятить. Некоторым, впрочем, удобнее брать этот продукт уже разлитым по банкам, что тоже допускается.

После праздничной службы частью освященного лакомства делятся со священнослужителями, нуждающимися людьми и детьми.





В церковном календаре этот праздник имеет совсем другое название – он именуется как Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Как гласят сказания, в далекие времена в Константинополе лютовала эпидемия страшной хвори, которую не мог излечить ни один лекарь, но болезнь отступила после того, как священники освятили водоемы сохранившейся частью креста, на котором был распят Иисус Христос (данная реликвия хранилась в то время в храме Святой Софии). Именно по этой причине Медовый Спас среди верующих людей называют еще Спасом на воде (Мокрым Спасом).

Что принято делать на Медовый Спас





В этот день традиционно чистили от налета и ила колодцы с водой, освящали их, а к ближайшим озерам и речкам устраивались Крестные ходы. Славяне не сомневались – если искупаться на Мокрый Спас в любом водоеме, то можно излечиться от болезней и очиститься от грехов. Поэтому они с удовольствием принимали водные процедуры, а также мыли домашний скот. Люди делали это еще и потому, что дальше шла горячая пора сбора урожая, жатвы – расслабляться было некогда, тем более что ночи становились прохладными, а вода в водоемах начинала «цвести». Это могло вызвать различные болезни, и вряд ли у кого-то возникало желание искупаться.

Медовый Спас еще именуют Маковеем, потому как в этот день поминают семерых братьев-мучеников Маккавеев, принявших смерть, но не предавших свою веру. Поэтому помимо меда в храмах освящают еще и мак, который хозяйки потом используют для выпечки и блинов.

Что можно и нельзя делать в этот день





В Медовый Спас собирают мед и мак, освящают эти дары природы в церкви, только потом употребляют в пищу и угощают ими гостей. Используя данные продукты, хозяйки готовили праздничные угощения, а кроме того – обереги от «дурного глаза» и порчи. Работать в этот день запрещено, как и выполнять любые обязанности по дому, поэтому предки проводили время, принимая у себя гостей или отправляясь к кому-то с визитом, угощали друг друга и угощались сами.

Вечером было принято собираться за ужином семейным кругом, вознося благодарственные молитвы за имеющиеся на столе продукты. Трапеза обычно начиналась с ложечки меда, а перед тем, как ее съесть – загадывали желание.

Посиделки проходили тихо – шумно праздновать и громко разговаривать в первый день поста не полагалось. Тем более нельзя в этот день ругаться и желать кому-то зла, так как вся эта негативная энергия обязательно вернется обратно к отправителю.

Приметы на Медовый Спас





Считается, что если в этот день пойдет дождь, то можно не опасаться лесных пожаров как минимум до следующего Спаса. Существуют и другие приметы:

дождь указывает на то, что вскоре станет холоднее, если же воздух теплый – значит лето продлится еще какое-то время;

если в этот день птицы улетают в теплые края, то следует ждать холодных ночей;

отцветающие розы указывают на начало осеннего периода.

Предки обязательно осыпали освященным маком пространство возле входной двери и углы в своем жилище, защищаясь таким образом от злых духов и порчи. С той же целью окропляли святой водой углы дома, а еще пили ее, чтобы было легче противостоять болезням.