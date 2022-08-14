Медовый Спас в 2022 году: традиции, которые помогут привлечь благополучие

Вадим Карасев

Череда Спасов проходит в августе, и открывает ее самый лакомый — Медовый Спас. Праздник вобрал в себя церковные и народные традиции, соблюдение которых по сей день помогает привлекать в жизнь благополучные перемены.

Медовый Спас — прекрасный праздник, во время которого пробуют продукты пчеловодства, а также начинают сбор урожая. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отметить этот светлый праздник в кругу семьи, а также вспомнить о добрых традициях, соблюдение которых поможет привлечь в жизнь счастье и процветание.

Главной традицией на Медовый Спас остается освещение меда нового урожая. В церквях проводят особые службы, на которые каждый сможет принести баночку ценного продукта. Мед не только освящают, но и жертвуют на благотворительность, а также обязательно приносят домой, чтобы привлечь процветание, избавиться от болезней и проблем на весь грядущий год.

Еще одна добрая традиция на 14 августа — сдоба. Медовый Спас связан с именами мучеников Маккавеев, в честь которых пекут булочки с маком. Ими лакомятся все члены семьи, а также раздают лакомство близким или соседям. Светлый обычай также помогает привлечь в жизнь благополучие и счастье.

Считается, что гость, отведавший меда, принесет добрые вести, а если угостить медом детей, то вскоре у пары появится долгожданное потомство.

Купить мед в современном мире не сложно, однако важно помнить о том, что выбирать этот продукт нужно тщательно. Считается, что натуральный мед, который хранится на кухне, обеспечивает семье достаток и избавляет от множества проблем. Хранят его в закрытой емкости, не подвергая резким перепадам температур. Идеальное место — кухонный шкафчик, расположенный на удалении от плиты.

На Медовый Спас освящают водоемы, и каждый может набрать воды из чистого источника: ключика или родника. Считается, что такая вода способна исцелять недуги, помогать в восстановлении после серьезных заболеваний, дарить счастье и молодость. Водой умываются, а также добавляют ее в напитки и используют небольшое количество для приготовления повседневных блюд.

На Медовый Спас в 2022 году привлечь благополучие сможет каждый. Для этого достаточно находиться в гармонии с собой и окружающим миром, вести праведный образ жизни и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Искренность, позитивный настрой и желание стать лучше позволят изменить жизнь в лучшую сторону.