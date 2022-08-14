Международный фестиваль Baikal Jet Fest прошел в Иркутской области

В Иркутской области состоялся Международный фестиваль водно-моторных видов спорта Baikal Jet Fest. Мероприятие проходит ежегодно с 2018 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

На соревнования съезжаются любители, спортсмены, действующие чемпионы и звёзды фристайла из разных стран мира и разных уголков России. В разные годы участниками фестиваля становились спортсмены из США, ОАЭ, Бельгии, Японии, Германии и других стран.

В этом году фестиваль проходил в Иркутском районе на заливе Большой Калей. Участниками стали более 60 человек, представители Иркутской области Благовещенска, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Организаторами мероприятия является Федерация водно-моторного спорта Иркутской области. В рамках мероприятия прошли соревнования на гидроциклах в дисциплинах «кольцевая гонка», «параллельный слалом», «фристайл», мастер-классы по управлению гидроциклом, показательные выступления, выступления музыкальных групп. Также участникb фестиваля прошли мастер-классы по управлению гидроциклом.