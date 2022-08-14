Microsoft раскрыла разницу в продажах Xbox One и Playstation 4

Вадим Карасев





Как известно, Microsoft не раскрывает информацию о количестве проданных игровых приставок Xbox. До сих пор нет официальной информации от корпорации о том, сколько игровых консолей Xbox One было продано за жизненный цикл приставки.

Однако, некоторая новая информация о продажах приставок Xbox появилась из документов, которые Microsoft передала регулятору в Бразилии. Согласно этим документам, продажи Playstation 4 превысили более чем в 2 раза продажи Xbox One. Вот что пишет Microsoft:

Sony превзошла Microsoft по продажам консолей и установленной базе, продав более чем в два раза больше [консолей Playstation 4], чем любого Xbox в прошлом поколении.

Напомним, официальная цифра проданных игровых приставок Playtstation 4 за все время существования: 117,2 миллиона. Принимая во внимание заявление Microsoft, можно сделать вывод, что продажи Xbox One достигли порядка 50 миллионов проданных консолей с момента поступления в продажу в 2013 году.