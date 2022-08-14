Милош Бикович выбрал в жены юристку
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Милош Бикович выбрал в жены юристку

Милош Бикович выбрал в жены юристку
Звезда фильмов «Холоп», «Лед» и др, актер Милош Бикович женится на 25-летней возлюбленной Иване Малич. Бикович сделал предложение 25-летней возлюбленной Иване Малич — она работает в области юриспруденции. Их роман закрутился в августе 2021 года, всего через неделю после того, как Бикович расстался с 24-летней чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Недавно Малич, которая раньше жила в черногорском городе Бар на побережье Адриатического моря, переехала в съемную квартиру Биковича в центре Белграда. Будущие молодожены планируют после отпуска, который они провели на Бали, въехать в новый дом, построенный актером в пригороде сербской столицы.
Вчера же Бикович опубликовал селфи с брюнеткой, сделанное на отдыхе на Бали, и отметил ее на фотографии. Спутницей звезды «Отеля Элеон» оказалась юрист из Черногории Ивана Малич. В комментариях к снимку Милоша похвалили за вкус, отметив, что он и красотка — отличная пара. Напомним, что в августе 2021-го стало известно, что актер расстался c Ариной Волошиной, чемпионкой России по бальным танцам. С ней он встречался три года, но ни разу за это время не поделился подробностями романа. Зато о нем откровенно рассказала сама Волошина. Она отметила, что Милоша слишком интересовала собственная персона, и он чересчур заботился о своей репутации. «Те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его, в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своем комфорте и не о своем Я», — написала Арина в своем микроблоге.
# Шоу-бизнес Бикович Милош
По материалам: z-aya

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