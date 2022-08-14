Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО

Вадим Карасев

Минобороны России заявило о перехвате системами ПВО ракеты «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили в Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области ракету «Точка-У»и 15 реактивных снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, за минувшие сутки средства ПВО также сбили два украинских беспилотника.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области. «В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

