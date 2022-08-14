Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО

Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО

Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗОМинобороны России заявило о перехвате системами ПВО ракеты «Точка-У» и 15 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за последние сутки перехватили в Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области ракету «Точка-У»и 15 реактивных снарядов систем залпового огня. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, за минувшие сутки средства ПВО также сбили два украинских беспилотника.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области. «В результате наступательных действий Вооруженных Сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», — говорится в сообщении.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
«Настя, мне вас жалко. Он уже не любит»: Дмитрий Тарасов дал понять, что ему все равно на Костенко
«Настя, мне вас жалко. Он уже не любит»: Дмитрий Тарасов дал понять,

Топ на сегодня

Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16 фото)
Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому

Еще по теме

Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29
Минобороны РФ: в Харьковской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины
ВС России сбили два украинских штурмовика и 15 беспилотников
Минобороны: в Харьковской области российские военные перехватили четыре ракеты «Точка-У» Украины