Мирный житель и его собака погибли после удара украинских войск по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой район Энергодара, в результате погибли мирный житель и его собака. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, 49-летний мужчина вышел во двор своего дома на прогулку с собакой, когда туда попала украинская ракета. Осколочные ранения получила 24-летняя женщина. Ее госпитализировали в медико-санитарную часть Энергодара.

Результатом артиллерийского удара по району ТЭС стало возгорание травы около станции. Для тушения огня выехали пожарные расчеты.

В последнее время украинские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС и города атомщиков — Энергодара. Так, в субботу под обстрел попали сам Энергодар, атомная станция и теплоэлектростанция. В сумме было выпущено девять снарядов, но все их отразили российские средства ПВО. Кроме того, из-за ракетных ударов ВСУ была отключена одна из турбин Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

По словам Рогова, для прекращения обстрелов АЭС необходимо «зачистить» правый берег Днепра, на котором расположены три населенных пункта, откуда вооруженные силы Украины ведут огонь.