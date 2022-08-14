Молодая жена Михаила Ширвиндта сгорала от стыда из-за разницы в возрасте

Молодая супруга ведущего Михаила Ширвиндта рассказала о личной жизни. Третья жена Михаила Ширвиндта не скрывает, что ей пришлось нелегко в борьбе за любовь с телезвездой старше нее на 32 года. Против нее были все: мама, близкие, поклонники мужа и даже официанты в кафе, куда она приходила на романтические ужины. Анастасия уверяет, их с Михаилом совсем не волновали годы, их разделяющие. «С мужем у нас разница в возрасте почти 30 лет. Нет, с ним сложностей из-за этого не было. А вот у меня лично — были. Дело в том, что я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости. Не от мужчины, который открыл мне глаза на мир и научил безусловной любви. Не от самого чувства безусловной любви, на который можно подсесть похлеще любого наркотика. От окружающих. И их мнения», — поделилась она.И супруге 63-летнего ведущего было трудно не обращать внимание на ненавистников. «Сказать: «Да наплюй ты на чужое мнение, жизнь одна! Живи, как просит сердце!» — очень просто, ребят. Я и сама раньше часто бросалась этой фразой. Но наплевать — одно, а проработать и отпустить — та еще задачка. Особенно когда тебя осуждают почти все за исключением парочки друзей, а сердце просит одного — долюбленности и принятия. Потому что ты — ребенок 90-х, потому что рано умер папа, потому что условия жизни не способствовали становлению здоровой самооценки. А под критикующим взглядом окружающих, которые при каждом удобном случае высказывали свое «фи» по поводу нашего союза, самооценка вовсе загибалась», — объясняет Пономарева. Оказалось, что на влюбленных ополчились все: от семьи до совсем уж посторонних людей. «Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все — преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке. В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: «А это ваш папа?», — я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом: «Разве мы им всем мешаем?» — возмущалась Анастасия. Справиться с давлением ей удалось только с помощью психолога, другого способа молодая мама не видит. «Когда сегодня мне пишут девочки, чьи мужчины старше, и просят совета о том, как выжить под прессингом собственных сомнений и давления окружающих, мой ответ всегда так или иначе сводится к одному слову. Терапия», — обозначила она.