На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища

На километровом отрезке Большой Байкальской тропы Прибайкальского национального парка от поселка Большое Голоустное в сторону поселка Листвянка продолжается оборудование кострищ и установка новых настилов для палаток. Последних изготовлено уже 10, количество кострищ по окончанию работ достигнет 40, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Работы по разгрузке и установке конструкций и обустройству кострищ выполняют военнослужащие Управления Росгвардии по Иркутской области, военнослужащие Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии и воспитанники гвардейской смены «Байкал» совместно с государственными инспекторами в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья». На рядом расположенном маршруте «Сухое озеро» обновлены информационные аншлаги с познавательным контентом. В ближайшую неделю будут установлены новые скамьи и кормушки для птиц.

При оборудовании Большой Байкальской тропы специалисты заметили исчезновение предупреждающих табличек и номерных знаков для палаточных мест. Сотрудники природоохранного учреждения вынуждены еженедельно восстанавливать утраченные элементы маркировки и ограждающих конструкций.

Обустройство маршрута востребовано туристами и нуждается в содержании, а при необходимости — и в ремонте. Но регулярные пропажи предупреждающих табличек и номерных аншлагов стали для всех, кто занят в работах по благоустройству, неприятной неожиданностью.



