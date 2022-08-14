На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища

На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища

На километровом отрезке Большой Байкальской тропы Прибайкальского национального парка от поселка Большое Голоустное в сторону поселка Листвянка продолжается оборудование кострищ и установка новых настилов для палаток. Последних изготовлено уже 10, количество кострищ по окончанию работ достигнет 40, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Работы по разгрузке и установке конструкций и обустройству кострищ выполняют военнослужащие Управления Росгвардии по Иркутской области, военнослужащие Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии и воспитанники гвардейской смены «Байкал» совместно с государственными инспекторами в области охраны окружающей среды «Заповедного Прибайкалья». На рядом расположенном маршруте «Сухое озеро» обновлены информационные аншлаги с познавательным контентом. В ближайшую неделю будут установлены новые скамьи и кормушки для птиц.

При оборудовании Большой Байкальской тропы специалисты заметили исчезновение предупреждающих табличек и номерных знаков для палаточных мест. Сотрудники природоохранного учреждения вынуждены еженедельно восстанавливать утраченные элементы маркировки и ограждающих конструкций.

Обустройство маршрута востребовано туристами и нуждается в содержании, а при необходимости — и в ремонте. Но регулярные пропажи предупреждающих табличек и номерных аншлагов стали для всех, кто занят в работах по благоустройству, неприятной неожиданностью.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и

Топ на сегодня

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина

Еще по теме

С 19 по 23 июля не будут выдавать разрешения на прогулки по Большой Байкальской тропе
Росгвардейцы провели субботник и установили информационные стенды на Ольхоне
Путин поручил Приангарью, Забайкалью и Бурятии сделать общую схему обращения с отходами
Область обязательной экологической экспертизы на Байкале могут увеличить