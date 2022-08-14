На два года в колонию оправится иркутянин за оскорбление полицейских
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На два года в колонию оправится иркутянин за оскорбление полицейских

Ранее судимого 32-летнего иркутянина приговорили к двум годам и одному месяцу колонии строго режима за оскорбление представителей власти. Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Ленинском округе Иркутска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейских вызвала женщина, которая рассказала, что ее сын ведет себя агрессивно и нападает на нее. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС застали ранее судимого дебошира в доме матери, в руках у него был нож. Мужчина отказывался выполнять законные требования полицейских и проследовать в отдел. Во время задержания иркутянин оказывал сопротивление и несколько раз ударил одного из сотрудников.

В отделе полиции он продолжил высказывать в адрес сотрудников ППС нецензурные слова. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили по данному факту уголовные дела по части 1 статей 318 и 319 УК РФ за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти.

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По материалам: irk

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