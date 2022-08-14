На Качугском тракте столкнулись иномарка и грузовик

14 августа около 18:00 в нескольких километрах от поселка Оёк водитель автомобиля Toyota Noah не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем «ГАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

В результате происшествия женщина, управляющая минивэном и пассажир грузового авто были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Организован объезд, движение регулируется в ручном режиме. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.