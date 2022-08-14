Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы

Вадим Карасев

Август — важное время в православном мире. Ежегодно 14 числа верующие вступают в Успенский пост, чтобы очистить души от грехов и продолжить духовное развитие. В этот день соблюдается множество традиций, а также возносятся молитвы, с помощью которых легче справляться с трудностями.

Любой пост — это не только ограничение в продуктах питания, но и воздержание от греховных занятий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать Успенский пост с молитв, укрепляющих веру, а также не забывать о традициях этого дня. Обретение гармонии с внешним миром и умение противостоять соблазнам помогут провести пост с пользой для своего духовного развития.

Традиции и обычаи Успенского поста

Одной из важных традиций на начало поста остаются молебны, на которых верующие благодарят Высшие Силы за поддержку и просят у них благословения на сбор урожая. Утренние службы в храмах и церквях может посетить каждый, чтобы помолиться во благо своей семьи и обрести Высшую милость.

Еще одна интересная традиция — дача зароков, которые обязательно выполняют. С Божией помощью каждый может не только пообещать близким что-то важное, но и заречься от дурных привычек, которые мешают счастливой жизни и духовному развитию.

Успенский прост — не просто важный день. Он посвящен Успению Богородицы, которая готовилась ко встрече с Господом. Перед окончанием земного пути она постилась и проводила время в молитвенных обращениях, чтобы очистить душу и предстать перед Высшим Судом.

Успенский пост открывает череду Спасов, и первый из них — Медовый. 14 августа освящают продукты с пасек и пробуют свежее лакомство, обладающее колоссальным количеством целебных свойств.

По обычаю во время Успенского поста не забывают о ближних. Им помогают от чистого сердца, не требуя ничего взамен и не отворачиваются от тех, кто оказался в беде.

Не стоит забывать и о том, что Успенский пост — время воздержания, когда верующие отказываются от продуктов животного происхождения, ограничивают свой досуг и не принимают участия в развлекательных мероприятиях, способных осквернить души. Любое дело начинают с молитвы и просят помощи у Высших Сил для преодоления тягот.

Молитвы на вступление в Успенский пост

Начало поста — ответственное время, и после пробуждения верующие первым делом обращаются к Господу с искренними молитвами.

«Господь Всемогущий, прими искреннюю молитву от раба (рабыни) твоего (имя). Дай мне сил справиться трудностями каждого дня, ниспошли мне свое благословение и не оставь в трудный час без помощи. Успокой мое сердце, Господи, укрепи в вере и огради от зла любого Аминь».

Возносят молитвы и Богородице, которая защищает всякого, кому требуется поддержка и покровительство.

«Матушка Богородица, смиренно взываю к Тебе. Услышь мою молитву и помоги мне в делах праведных. Укрой меня от зла и горестей, стань за спиной и не дай мне оступиться. Направь меня путем добродетели. Аминь».