Никита Ефремов решил пойти войной на богачей

Актер Никита Ефремов стал жертвой прихоти богачей. Артист сам пытался урегулировать конфликт с владельцами банкетного зала, но это сделать не удалось. Актер Никита Ефремов обратился в полицию из-за банкета, который устроили некие граждане недалеко от элитного поселка Николина Гора.Выяснилось, что в данном банкетном зале часто устраивают вечеринки местные богачи. Причем проходят тусовки до глубокой ночи. Ефремов сам пытался урегулировать конфликт, но это сделать ему не удалось. В итоге актер пришел в полицию. Владельцы зала обещали в будущем громко звук не включать, однако рядом идет строительство коттеджного поселка, поэтому сыну Михаила Ефремова расслабляться рано, сообщает МК.ru.