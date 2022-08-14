Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
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Никита Ефремов решил пойти войной на богачей

Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Актер Никита Ефремов стал жертвой прихоти богачей. Артист сам пытался урегулировать конфликт с владельцами банкетного зала, но это сделать не удалось. Актер Никита Ефремов обратился в полицию из-за банкета, который устроили некие граждане недалеко от элитного поселка Николина Гора.
Выяснилось, что в данном банкетном зале часто устраивают вечеринки местные богачи. Причем проходят тусовки до глубокой ночи. Ефремов сам пытался урегулировать конфликт, но это сделать ему не удалось. В итоге актер пришел в полицию. Владельцы зала обещали в будущем громко звук не включать, однако рядом идет строительство коттеджного поселка, поэтому сыну Михаила Ефремова расслабляться рано, сообщает МК.ru.
# Шоу-бизнес Ефремов Никита
По материалам: z-aya

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