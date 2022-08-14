Новость о завершении спортивной карьеры Никиты Кацалапова и Виктории Синициной – фейк

В СМИ появились сообщения о том, что фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершают спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказал их тренер, Александр Жулин.

В этом году карьера 31-летнего Кацалапова и 27-летней Синициной достигла своего пика. Они стали победителями Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях. А в танцах на льду на Олимпиаде-2022 забрали серебро. По сообщениям СМИ, спортсмены оставляют большой спорт, чтобы двигаться дальше.

«Завершили ли Синицина и Кацалапов карьеру? Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», — приводят они комментарий Жулина.

Однако Виктория Синицина в своем Telegram-канале опровергла информацию об уходе с ледовой арены. «Мы таких заявлений не делали», — пишет она. Ей вторит Никита Кацалапов. «Мы ни о чем не объявляли!!!», — возмущается он в своем блоге.

Обрадованные пользователи бросились писать восхищенные комментарии: «Я как прочитала — очень расстроилась, как же я рада, что это оказалось неправдой!!! Очень сильно люблю вас Вика и Никита, очень жду на льду и вы самые лучшие, наши лидеры и наша гордость»; «Фух, а-то мы уже все в слезах»; «Вы лучшие! Спасибо, что успокоили», — пишут фанаты.

Позднее, тренер фигуристов Александр Жулин, принес свои извинения за дезинформацию. Он уточнил, что запутался и не проверил сведения. «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Все это фейк. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили», — добавил он.

В мае этого года Никита Кацапов во время отдыха на Мальдивах сделал предложение своей партнерше, Виктории Синициной. Совсем скоро чемпионы станут настоящей семьей.