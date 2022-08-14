Новый вундеркинд на подходе? Мать девочки-гения Алисы Тепляковой ждет восьмого ребенка

В прошлом году о семье Тепляковых заговорила вся страна. Их девятилетняя дочь-вундеркинд окончила школу и поступила в МГУ. А сейчас мать девочки снова беременна.

Радостной новостью Тепляковы поделились в своем блоге на Livejournal. Евгений и Наталья уже воспитывают семерых детей, а на подходе восьмой ребенок.

«Мы взвесили детей и делимся результатами: 35.7, 34, 22.5, 20.1, 19, 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо — за 130, под 140. Мама беременна», — улыбаются родители.

Многодетная семья проживает в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы. Недавно они рассказали, что не получали жилья от государства, не состоят в благотворительных фондах и справляются с детьми самостоятельно. А обучают чад-гениев по советским методикам.

Ранее в Сети судачили о больших гонорарах, которые получают Тепляковы за съемки в телепередачах. Однако родители опровергли слухи в одном из своих постов. Они говорят, что не получали деньги за участие в ТВ-шоу. А материальную помощь получают только в виде госпособий, которые положены многодетным.

«Тепляковы на текущий момент ни разу не участвовали в съемках с оплатой. Но, тем не менее, детям дарили электронные устройства и другие подарки, за что большое спасибо. К съемкам это не имеет отношения», — делятся они в блоге.

Кроме того, семья абсолютно благополучна и никогда не состояла на учете. «О том, что к семье вопросов нет и быть не может, официально говорили, к примеру, в аппарате уполномоченного по правам ребенка РФ», — заверили многодетные родители.