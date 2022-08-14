Оберег на счастье и удачу: зачем завязывают нити на запястье, что значат их разные цвета

Все больше людей в последние годы носят нити на запястье, завязанные несколькими узлами. Как оказалось, это невинное украшение имеет особый смысл. Узнайте, зачем завязывают такой аксессуар на запястье и кто может его носить. Также следует ознакомиться с тем, что означают разные цвета нитей, чтобы выбрать себе именно ту, которая будет выполнять свое предназначение.

Зачем завязывают нити на запястье: кто может их носить

Нити на запястье считаются сильным талисманом, который придает силы и притягивает удачу, отпугивает плохую энергию, а также оберегает от влияния плохих людей. Цвет нити не должен выбираться случайно, ведь каждый из них несет в себе большое и важное значение.

Носить их может любой человек. Однако завязывать нити самостоятельно на руке нельзя. Это должен сделать близкий друг или родной человек. Аксессуар завязывают 3 или 7 узлами, а излишки обрезают. Тот, кто будет носить нить, при завязывании должен подумать о том, с каким намерением он будет ею пользоваться или произнести любую молитву, близкую его сердцу и душе.

Нити на запястье: что означают разные цвета

Черный

Этот цвет считается магическим. Черная нить выполняет функцию защиты от злых сил и приносит удачу. Ее также рекомендуют носить в неблагоприятные дни месяца и 13 числа, в пятницу. Такой оберег способен уберечь человека от неприятностей и любых трудностей.

Чтобы нить действительно служила талисманом и имела защитные свойства, важно чтобы она была сделана из натурального материала. Также нужно зарядить талисман. Для этого нужно продержать его в мешочке с землей в течение 3 дней или в воде всю ночь, когда состоится полнолуние. Зарядить такой талисман невозможно дважды, поэтому в следующий раз придется выполнять все действия заново.

Красный

Очень часто можно увидеть на запястье нить красного цвета, и это не случайно. Такой талисман приносит удачу и способен повысить энергию и продуктивность человека. Также красная нить положительно влияет на творческие способности, усиливает интуицию, помогает в любовной и финансовой сферах.

Чтобы зарядить такой талисман, во время завязывания узлов нужно три раза проговорить слова:

«На удачу, да на счастье. Обойдут меня ненастья».





Такой же заговор нужно произносить ежедневно утром, так как поначалу талисман будет работать не на полную силу. Носить красную нить нужно в течение 3-4 месяцев не снимая, а по истечении времени заменить новой.

Желтый

Желтая нить будет поддерживать вас в творчестве. Цвет солнца приносит оптимизм и радость жизни, будет стимулировать интеллект и позволит сосредоточиться на конкретной цели. Также желтая нить способна защитить от ревности, зависти и проклятий.

Розовый

Розовая нить способна пробудить в представительницах прекрасного пола женственность и нежность. Обычно нить такого цвета выступает любовным талисманом и предотвращает потерю внутренней гармонии.

Зеленый

Зеленый цвет выступает символом природы. Такая нить помогает привлечь успех, улучшает и стабилизирует финансовые дела. Если носить ее на запястье, мысли человека становятся более креативными, у него также появляется много интересных идей. Кроме этого, талисман способен защитить человека от потери денег и неудачных инвестиций, а также помогает поддержать здоровье на должном уровне.

Синий

Синий цвет нити помогает обрести внутреннюю гармонию, получить вдохновение и улучшить интуицию. Кроме того, нить синего цвета придаст человеку смелости, поэтому такой аксессуар идеально подходит для застенчивых личностей и для всех тех, кому нужно учиться и открывать новые горизонты.