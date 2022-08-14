Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Синицина и Кацалапов завершили карьеру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом сообщил их тренер Алексей Жулин.

По его словам, одной из причин такого решения стало отсутствие мотивации в связи с недопуском российских фигуристов к международным соревнованиям на фоне политической обстановки. По состоянию на 8 августа, пара занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

«Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее — отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны … одна из основных причин», — сказал Жулин РИА Новости.

Синицина и Кацалапов катались в паре с 2014 года. На Олимпиаде в Пекине в феврале дуэт завоевал серебро в танцах на льду и золото в командных соревнованиях. Также фигуристы вместе стали чемпионами мира (2021) и двукратными чемпионами Европы (2020, 2022).

При этом 31-летний Кацалапов является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, выступая в паре с Еленой Ильиных. 27-летняя Синицина ранее каталась в дуэте с Русланом Жиганшиным.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки
Стейблкоин AUSD обвалился до $0,05 после хакерской атаки
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Светлана Лобода теперь работает за копейки
Светлана Лобода теперь работает за копейки
Максим Галкин готов на убийство чтобы защитить свой замок
Максим Галкин готов на убийство чтобы защитить свой замок
Алле Пугачевой быстро нашли замену
Алле Пугачевой быстро нашли замену
Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
Вокалист Metallica подал на развод после 25 лет брака
Вокалист Metallica подал на развод после 25 лет брака
Депутат рассказал о конфискации особняка Софии Ротару
Депутат рассказал о конфискации особняка Софии Ротару
Елена Проклова упала без чувств, когда дочь заявила, что не хочет с ней жить
Елена Проклова упала без чувств, когда дочь заявила, что не хочет с
Теща Сергея Глушко считает его говном
Теща Сергея Глушко считает его говном
Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Молодая жена Михаила Ширвиндта сгорала от стыда из-за разницы в возрасте
Молодая жена Михаила Ширвиндта сгорала от стыда из-за разницы в

Топ на сегодня

В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Канье Уэста заподозрили в романе с моделью OnlyFans
Канье Уэста заподозрили в романе с моделью OnlyFans

Еще по теме

Фигуристы Синицина/Кацалапов еще будут расти в олимпийском сезоне – Жулин
Фигуристы Синицина/Кацалапов победили в танцах на льду на 2-м этапе КР в Йошкар-Оле
Фигуристы Синицина/Кацалапов стали 4-ми в танцах на льду на этапе Гран-при в Осаке
Фигуристы Синицина/Кацалапов победили в танцах на льду на этапе КР в Йошкар-Оле