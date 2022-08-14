Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру. Об этом сообщил их тренер Алексей Жулин.

По его словам, одной из причин такого решения стало отсутствие мотивации в связи с недопуском российских фигуристов к международным соревнованиям на фоне политической обстановки. По состоянию на 8 августа, пара занимала первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

«Никита и Вика завершили спортивную карьеру. Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение. Ну и последнее — отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны … одна из основных причин», — сказал Жулин РИА Новости.

Синицина и Кацалапов катались в паре с 2014 года. На Олимпиаде в Пекине в феврале дуэт завоевал серебро в танцах на льду и золото в командных соревнованиях. Также фигуристы вместе стали чемпионами мира (2021) и двукратными чемпионами Европы (2020, 2022).

При этом 31-летний Кацалапов является двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, выступая в паре с Еленой Ильиных. 27-летняя Синицина ранее каталась в дуэте с Русланом Жиганшиным.