Питается энергией молодого мужа: 49-летняя Хайди Клум носит подростковые наряды

В свои 49 лет мать четверых детей выглядит просто сногсшибательно и может позволить себе носить любые наряды — от дерзкого мини до экстравагантных облегающих нарядов в пол.

Мода меняется, а Хайди Клум остается на пике популярности — она продолжает принимать участие в различных съемках в качестве модели и работает над развлекательными телепроектами. Продюсеры и публика без ума от привлекательности и позитива Клум, которая, к слову, вот уже несколько лет счастлива в браке с кумиром тинейджеров, гитаристом некогда популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Том младше своей избранницы на 17 лет, но такая разница в возрасте, похоже, не мешает гармоничным отношениям супругов. Хайди и Том часто демонстрируют страсть на публике, доказывая таким образом — все у них хорошо.

Многие фанаты супермодели интересуются, как ей удается сохранять стройную подтянутую фигуру долгие годы. Хайди не скрывает, что ведет активный образ жизни — регулярно посещает спортзал, занимается в домашних условиях и старается правильно питаться. Правда, иногда она может позволить себе съесть что-то вредное для талии, но в небольших количествах.

«Сегодня я по-прежнему без ума от гамбургеров и картошки фри. Но, в отличие от меня 20-летней, теперь я искреннее люблю их, только когда они лежат в тарелке у моих детей, а не в моей собственной», — откровенничала как-то она.

Рацион Клум весьма разнообразен, она не будет морить себя голодом, ведь в приоритете у модели хорошее настроение и цветущий вид.

«Я всегда питаюсь три раза в день, причем это не какая-нибудь горка листьев салата, а нормальные трапезы. Но в последний раз за день я ем в шесть вечера, вместе с моими детьми. И это очень мне помогает. Я не ем ни в восемь, ни в девять, потому, что знаю, как это обычно бывает: потом мне захочется вина, после чего будет уже пора ложиться спать. И калории от всего съеденного и выпитого осядут у меня на животе. А если я ем в шесть — у еды еще есть время до ночи усвоиться правильно!» — рассказывала Хайди.