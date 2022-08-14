Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
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Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами

Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами


Издательство THQ Nordic представило новый геймплейный трейлер игры AEW: Fight Forever. Проект позиционируется в качестве конкурента WWE 2K, и он представляет собой симулятор рестлинга. Игра пока не имеет даты релиза, но разработчики обещают ее выпустить «скоро».

Новый трейлер симулятора рестлинга AEW: Fight Forever можно посмотреть ниже. Видео содержит небольшую «предысторию», а после геймплейные моменты, записанные из самой игры. При этом, показывается не только классическое сражение в рестлинге, но и некоторые другие режимы, которые будут в игре.


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Выйдет AEW: Fight Forever на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch, PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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