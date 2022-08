Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic вчера анонсировало перезапуск Alone in the Dark. Игра выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Пока она не имеет даты выпуска.

Анонс Alone in the Dark сопровождался трейлером, но не полноценной геймплейной демонстрацией. Сегодня же в сети появился геймплей игры. Ниже можно посмотреть 2-минутный ролик, в котором демонстрируется игра на этапе пре-альфа билда. В рамках демонстрации главные герои исследуют поместье Дерсето, а также сражаются с монстрами.

Напомним, за разработку перезапуска Alone in the Dark отвечает студия Pieces Interactive. Сама игра в разработке с 2019 года.