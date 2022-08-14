Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на Gamescom
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на Gamescom

Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на Gamescom


На шоу Xbox & Bethesda Showcase в этом году известный геймдизайнер Хидео Кодзима объявил, что он работает с Xbox над неким проектом. Но сама игра не была анонсирована, как и нет информации о том, когда можно ожидать ее полноценный анонс или релиз.

Возможно, что на Gamescom станет более ясно, над чем сейчас работает Хидео Кодзима. В своих социальных сетях Кодзима опубликовал пару фотографий рабочего места, при этом отметив, что завершил предварительную работу по монтажу некого видео. Что именно это за видео — неизвестно, ниже можно видеть фотографии из поста Кодзимы. Предполагается, что видео Кодзима монтировал к выставке Gamescom, которая пройдет уже через пару недель.


Напомним, по слухам Хидео Кодзима сейчас работает не менее чем над двумя играми — это сиквел эксклюзивной для Playstation игры Death Stranding и проект, который всплывал в сети под названием Overdose. Инсайдеры отмечали, что Overdose — это игра, которую Кодзима разрабатывает для Xbox.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

На два года в колонию оправится иркутянин за оскорбление полицейских
На два года в колонию оправится иркутянин за оскорбление полицейских
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной
Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на Gamescom
Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на
Экономист предупредил о росте цен на ряд товаров осенью
Экономист предупредил о росте цен на ряд товаров осенью
Собеседник разозлившегося Мурада не понимает, что тот от него хочет - и вы не поймете
Собеседник разозлившегося Мурада не понимает, что тот от него хочет -
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей

Топ на сегодня

499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина
Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в Евросоюз
Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в

Еще по теме

Xbox может намекать на появление Хидео Кодзимы на Xbox & Bethesda Showcase
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Официально: Хидео Кодзима сотрудничает с Xbox для разработки новой игры
Overdose — новый эксклюзив Xbox от Хидео Кодзимы, считает Том Хендерсон