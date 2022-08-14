Полноценный анонс новой игры Хидео Кодзимы может состояться на Gamescom

Вадим Карасев





На шоу Xbox & Bethesda Showcase в этом году известный геймдизайнер Хидео Кодзима объявил, что он работает с Xbox над неким проектом. Но сама игра не была анонсирована, как и нет информации о том, когда можно ожидать ее полноценный анонс или релиз.

Возможно, что на Gamescom станет более ясно, над чем сейчас работает Хидео Кодзима. В своих социальных сетях Кодзима опубликовал пару фотографий рабочего места, при этом отметив, что завершил предварительную работу по монтажу некого видео. Что именно это за видео — неизвестно, ниже можно видеть фотографии из поста Кодзимы. Предполагается, что видео Кодзима монтировал к выставке Gamescom, которая пройдет уже через пару недель.

Напомним, по слухам Хидео Кодзима сейчас работает не менее чем над двумя играми — это сиквел эксклюзивной для Playstation игры Death Stranding и проект, который всплывал в сети под названием Overdose. Инсайдеры отмечали, что Overdose — это игра, которую Кодзима разрабатывает для Xbox.