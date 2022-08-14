Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
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Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Польша разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянамМИД Польши разработает концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что внешнеполитическое ведомство страны разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Вавжик заметил, что Польша поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для россиян. Однако, указал он, не все страны Европейского союза (ЕС) на это согласны. Например, против выступают Германия, Франция и Нидерланды. Именно поэтому, уточнил замглавы польского МИД, Варшава работает над новым решением.

По его словам, Польша уже несколько недель ведет переговоры на эту тему со странами-членами Евросоюза. Аналогичного с ней мнения придерживаются Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.

Ранее в июле пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава поддержит инициативу Финляндии о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам.

25 июля стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам России. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине. После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз — отклоняется каждая восьмая заявка.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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