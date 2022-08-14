Привлечение богатства: какие запахи притягивают деньги в дом

Иногда, чтобы улучшить свое материальное состояние, не всегда достаточно иметь хорошую энергию, которая привлекает финансы. Также очень полезно проводить ароматерапию, ведь запахи побуждают людей к действию, создают приятное настроение и вызывают определенные реакции. Узнайте, какие запахи притягивают деньги в дом, восстанавливают гармонию и создают уютную атмосферу.

Какие запахи притягивают деньги в дом

В дом некоторых людей деньги льются рекой, и можно заметить, что в их жилище витает особый аромат. Ароматические средства пахнут специфически. Каждый из них имеет свою энергетику, поэтому стоит познакомиться со свойствами отдельных ароматов, чтобы иметь возможность использовать их по назначению.

Мята

Аромат мяты оказывает на человека успокаивающий эффект. Заваренный перед сном чай и горшочек с этим ароматным цветком помогает снять стресс и расслабиться. Кроме того, у этого растения есть еще одна способность: аромат мяты оказывает положительное влияние на энергетические каналы и притягивает деньги. С давних времен люди знали об этом свойстве растения и окуривали торговые места на рынках, чтобы привлечь богатых клиентов.

Для тех, кто хочет улучшить свое материальное положение, стоит воспользоваться таким полезным свойством у себя дома. Купите аромапалочки или эфирное масло мяты, окурите свой дом или нанесите несколько капель ароматного средства в нескольких местах. Также не забудьте нанести его на свой кошелек и место, где храните заначку.

Сандаловое дерево

В Индии аромат сандалового дерева считается священным. Кроме того, этот ярко выраженный запах может привлечь богатство. Такой аромат рекомендуется применять бизнесменам, ведь с его помощью можно легко установить контакт с партнерами и заключать выгодные сделки.

Аромат сандала также помогает расслабиться и устранить усталость. Попробуйте использовать эфирное масло в домашнем офисе или на работе, чтобы поднять настроение, облегчить обучение и привлечь деньги.

Лавр

Лавр привлекает богатство, вызывает вещие сны, стимулирует душевные силы и работу мозга. Чтобы в кошельке всегда водились деньги, нужно в него положить лавровый листочек. Аромат этого дерева создаст особую атмосферу и энергию, которая повлечет за собой творческие идеи, а вместе с ними и щедрый поток денег.

Апельсин

Аромат апельсина излучает радость и позитив. Вкус этого сладкого фрукта и его запах поднимут настроение, помогут сконцентрироваться, а также успокоиться. Кроме того, аромат этого солнечного фрукта привлекает финансовый успех и богатство. Поэтому в каждом доме рекомендуется держать эфирное масло цитрусовых.

Базилик

Эту приправу часто используют в итальянских блюдах. Ее аромат оказывает положительное влияние на здоровье и настроение человека, придает уверенность в себе, дарит силу и повышает продуктивность. Также запах этой пряности помогает привлечь к себе состоятельных и влиятельных людей, которые способны мотивировать вас на новые свершения для улучшения финансового положения.

Мускатный орех

Мускатный орех стимулирует человека на новые свершения, укрепляет его душевные силы, привлекает успех. Аромат рекомендуется использовать людям, которые испытывают финансовые трудности. Он поможет избавиться от страха и стать смелым.

Существует специальный обряд на деньги. Для этого нужно нанести каплю эфирного масла мускатного ореха на крупную купюру и произнести заговор:

«Удача и деньги пусть придут».

После этого банкноту нужно держать в кошельке, и не тратить ее.

Жасмин и кардамон

Жасмин привлекает любовь, деньги и успех в карьере в жизнь женщин, а кардамон – в жизнь мужчин. Стоит учитывать это не только при выборе домашнего аромата, но и в букете своего парфюма.

Шалфей

Аромат шалфея не только привлекает деньги, но и помогает человеку добиться славы и признания. Запах также помогает избавиться от негатива, дарит уверенность и успех. Если заварить перед сном чай с шалфеем и зажечь аромапалочку с этим ароматом, можно устранить стресс, полноценно расслабиться и крепко уснуть.