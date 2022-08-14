Регина Тодоренко не рожала, пока не прилетел муж

32-летняя ведущая Регина Тодоренко призналась, почему так долго не рожала. Телеведущая откровенно рассказала о своих родах. Телеведущая показала, как выглядела в последние дни беременности. Жена 36-летнего Влада Топалова во второй раз стала мамой в Канаде. Малыш Мир уже отметил первый месяц своей жизни. Ведущая шоу «Орел и решка» призналась, что она прилетела первой, а только потом к ней смогли выбраться муж и 3-летний сын Майкл. Регина обнародовала собственный забавный снимок, сделанный в аэропорту. Звезда предстала с огромным животом и воздушными шариками с мягкой игрушкой в руках. «Я не люблю рожать без мужа. Видимо, поэтому наш младший сын задержался на неделю. Он просто ждал прилета папы и старшего брата», — пошутила Тодоренко.Она показала, как встретила мужа дома. Теледива активно двигалась, при этом живот словно танцевал вместе с ней в такт. «Когда Владислав Михайлович приехал, я подготовила для него танец», — сообщила Регина. Звезда экрана решила запустить собственный курс. Финалистка «Ледникового периода» захотела поделиться своим опытом по части родов. «Вижу, что тема появления детей очень важна для всех нас. Решила собрать для вас весь материал по подготовке к осознанным родам и встрече с новым малышом, который мне пригодился, в один чек-лист», — рассказала о своих планах Тодоренко. Регина призналась, что они с мужем уже мечтают о третьем ребенке. Однако пока у них другие задачи.