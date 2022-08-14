Robinhood грозит коллективный иск о манипулировании рынком
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Robinhood грозит коллективный иск о манипулировании рынком

Robinhood грозит коллективный иск о манипулировании рынком


Инвесторы в акции GameStop Corp, AMC Entertainment Holdings Inc и семь других ценных бумаг могут подать против онлайн-брокера Robinhood коллективный иск о манипулировании рынком и искусственном занижении цен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда по Южному округу Флориды.


В январе 2021 года Robinhood временно запретил пользователям покупать на тот момент рекордно выросшие в цене акции ряда компаний, в том числе мем-криптовалюту Dogecoin.


Платформу обвинили в «целенаправленном и сознательном» лишении частных трейдеров возможности инвестировать. Волатильность привела к крупным потерям для хедж-фондов, которые сделали ставку на падение стоимости акций.


Ранее суд отвергал утверждения о наличии сговора между Robinhood и другими брокерскими конторами, а также о нарушении компанией обязательств перед клиентами.


Однако в новом постановлении судья отклонила ходатайство платформы о том, что искусственное снижение цен на девять акций путем отмены заказов на покупку, ликвидации и закрытие опционов не могут считаться манипулированием рынком.


«Наряду с непрозрачными и противоречивыми заявлениями, сделанными для того, чтобы скрыть отсутствие капитала, [данные ограничения] свидетельствуют о намерении со стороны Robinhood искусственно снизить цены на акции для своей личной выгоды», – говорится в постановлении.


Компания также должна доказать, что предполагаемые манипуляции не являлись мошенничеством с ценными бумагами.


Впрочем заявление о том, что указанные действия должны были побудить инвесторов продавать свои акции, суд отклонил.


Главная юрисконсультка Robinhood по судебным разбирательствам и правоприменению Шерил Крамптон в комментарии Reuters заявила, что онлайн-брокер продолжит отстаивать свою позицию, считая все предпринятые им ограничения «уместными и необходимыми для поддержки клиентов».


Ранее ForkLog сообщал, что Robinhood выплатит $9,9 млн группе клиентов, которые подали иск против онлайн-брокера за систематические сбои в работе его приложения. По оценкам истцов, их ущерб cоставил $20,4 млн.


Напомним, после публикации финансовых результатов Robinhood за второй квартал 2022 года компания заявила о намерении уволить 23% сотрудников фирмы.

# Экономика amc, gamestop, robinhood, манипуляции, суд, сша, новости
По материалам: ForkLog

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