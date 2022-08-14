России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году

России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 годуДиректор ИКАР Рылько предсказал рекордный урожай зерновых в России в 2022 году

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерновых в России в 2022 году будет рекордным и составит около 145 миллионов тонн. Об этом заявил директор института Дмитрий Рылько в разговоре с ТАСС.

Отмечается, что урожай зерновых за 2021-й составил 121,3 миллиона тонн.

По мнению эксперта, урожай пшеницы в этом году, как предсказывается, может достичь 95 миллионов тонн. Это на 19 миллионов тонн больше, чем в прошлом году (тогда собрали 76 миллионов тонн пшеницы).

Говоря о возможных рисках для урожая, Рылько назвал позднюю уборку, которая может произойти из-за ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья.

При этом ранее завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов предупредил о росте цен на ряд товаров осенью: по его словам, традиционно дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Кроме того, незначительно повышаются цены на рыбопродукты и свинину, однако основной рост цен приходится на конец года. Также осенью дорожает мясо птицы. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе дешевеют, а в сентябре цена на них снова начинает расти.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без разрешения
В США девушка засудила своих родителей за то, что они родили ее без
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty
Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210»
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана
Запад стали раздражать отношения Путина и Эрдогана

Топ на сегодня

Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16 фото)
Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед трехлетним сыном
Снявшая лифчик Регина Тодоренко потрясла торчащими сосками перед
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Школы Иркутской области примут более 30 учеников с Украины, ЛНР и ДНР
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.08.2022
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому

Еще по теме

В России в 2022 году прогнозируют рекордный урожай зерновых
Минсельхоз ожидает, что урожай зерновых составит 113-116 миллионов тонн
Россия собрала рекордный урожай пшеницы
Ткачев рассказал, как может вырасти урожай зерновых в России к 2030 году