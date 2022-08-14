России предсказали рекордный урожай зерновых в 2022 году

Вадим Карасев

Директор ИКАР Рылько предсказал рекордный урожай зерновых в России в 2022 году

Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерновых в России в 2022 году будет рекордным и составит около 145 миллионов тонн. Об этом заявил директор института Дмитрий Рылько в разговоре с ТАСС.

Отмечается, что урожай зерновых за 2021-й составил 121,3 миллиона тонн.

По мнению эксперта, урожай пшеницы в этом году, как предсказывается, может достичь 95 миллионов тонн. Это на 19 миллионов тонн больше, чем в прошлом году (тогда собрали 76 миллионов тонн пшеницы).

Говоря о возможных рисках для урожая, Рылько назвал позднюю уборку, которая может произойти из-за ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья.

При этом ранее завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов предупредил о росте цен на ряд товаров осенью: по его словам, традиционно дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Кроме того, незначительно повышаются цены на рыбопродукты и свинину, однако основной рост цен приходится на конец года. Также осенью дорожает мясо птицы. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе дешевеют, а в сентябре цена на них снова начинает расти.