Российские средства ПВО отразили новый удар по Запорожской АЭС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили новый удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В субботу под обстрел украинских войск попали город Энергодар, сама атомная станция и теплоэлектростанция. Всего было выпущено девять снарядов. Кроме того, из-за ракетных ударов ВСУ была отключена одна из турбин Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

«Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты», — заявил Рогов РИА Новости.

Ранее Рогов заявлял, что Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, которая с марта находится под контролем российских войск. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Он назвал действия ВСУ актом ядерного терроризма, направленного на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.