Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку

Вадим Карасев

Ведущая Сябитова рассказала, что памперсы для внучки могут стоить 200 тысяч рублей в год

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих тратах на внучку. Ее слова передает издание PROZvezd.

По подсчетам ведущей, памперсы для ребенка могут стоить около 200 тысяч рублей в год. «Мы подсчитали, когда внучки еще не было, что только на памперсы у нас уйдет 200 тысяч в год! Это огромная сумма», — призналась Сябитова.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» также рассказала, что еще до рождения девочки семья подготовила «финансовую подушку», поскольку для молодых рождение ребенка — «очень накладное удовольствие».

О том, что Сябитова стала бабушкой, сообщалось в середине июля. У ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь. Девочку назвали Мирославой. Второе, мусульманское имя, родственники хранят в секрете.

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