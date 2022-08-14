Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
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Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку

Роза Сябитова рассказала о тратах на внучкуВедущая Сябитова рассказала, что памперсы для внучки могут стоить 200 тысяч рублей в год

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих тратах на внучку. Ее слова передает издание PROZvezd.

По подсчетам ведущей, памперсы для ребенка могут стоить около 200 тысяч рублей в год. «Мы подсчитали, когда внучки еще не было, что только на памперсы у нас уйдет 200 тысяч в год! Это огромная сумма», — призналась Сябитова.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» также рассказала, что еще до рождения девочки семья подготовила «финансовую подушку», поскольку для молодых рождение ребенка — «очень накладное удовольствие».

О том, что Сябитова стала бабушкой, сообщалось в середине июля. У ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь. Девочку назвали Мирославой. Второе, мусульманское имя, родственники хранят в секрете.

Ранее российский певец Егор Крид рассказал о своих миллионных расходах.

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По материалам: lenta.ru

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