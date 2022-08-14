Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки
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Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки

Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки
Ведущая Роза Сябитова призналась, что с дочкой задумалась ухаживать за девочкой по старинке. 60-летняя телеведущая рассказала о месячной внучке. Телеведущая призналась, что ребенок — это очень дорогое удовольствие. Звезда шоу «Давай поженимся!» стремится помогать 30-летней Ксении и ее мужу Максиму Шевченко. Главная сваха страны пояснила, что молодая семья неделю живет в Москве, а потом на две недели возвращается в загородный дом.
Иногда Роза и сама приезжает к дочери, когда та попросит о помощи. «Я даю Ксюше поспать – с Мирой много занимаюсь по утрам. Зять у нас работает. Я понимаю, что он устает, ему тоже нужен отдых. Поэтому стараюсь его не дергать», — пояснила Сябитова. Ее шокируют траты на рождение и воспитание ребенка. Роза задумалась об экономии на памперсах. «Мы подсчитали, когда внучки еще не было, что только на памперсы у нас уйдет 200 тысяч в год! Это огромная сумма. У меня, кстати, даже мысль промелькнула сегодня, может, накупить марли? Ребенку же всё равно, что под попой лежит. Главное, чтобы вовремя менялось, чтобы сухо было», — пояснила звездная бабушка в интервью порталу Prozvezd.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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