С какого дохода россияне должны заплатить 35-процентный налог

За выигранное по акции кругосветное путешествие граждане должны отчислить ФНС гораздо больше, чем с доходов от лотереи или от полученных дивидендов

Не за горами 1 декабря, когда россияне должны заплатить налоги за прошлый год. И хотя времени остается еще достаточно, «Парламентская газета» выясняла, какие расчеты с ФНС должны произвести соотечественники, чтобы спать спокойно.

Когда платит работодатель

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) исчисляется работодателем ежемесячно с зарплаты работников — граждан РФ, постоянно проживающих в России по ставке 13 процентов, если доходы не превысили 5 миллионов рублей в год, пояснила «Парламентской газете» финансовый эксперт Елена Кулакова. Если сумма доходов выше этого значения, НДФЛ вычисляется по формуле: 650 тысяч рублей + 15 процентов с суммы, превысившей 5 миллионов.

«Работодатель является налоговым агентом и ежемесячно перечисляет в ФНС удержанные с зарплаты работников 13 процентов или в день получки, или на следующий день. А вот что касается отпускных, то там своя специфика: НДФЛ перечисляется либо в день выплаты отпускных, либо 30-го или 31-го числа месяца. Аналогичным образом идет и выплата налога с больничных листов», — уточнила Елена Кулакова.

Например, право на вычет есть у работников, имеющих несовершеннолетних детей. Размер вычета на первого и на второго ребенка составляет по 1,4 тысячи рублей в месяц, а на третьего и на каждого последующего ребенка — по 3 тысячи рублей в месяц, сообщают эксперты на портале buhonline.ru.

Плательщики НДФЛ подразделяются на две группы: резидентов, то есть россиян, постоянно проживающих в РФ, и иностранцев, находящихся в нашей стране не менее 183 календарных дней, и нерезидентов - тех, кто работает здесь, но проживает в стране менее полугода.

Когда россияне обязаны подавать налоговую декларацию:

- в случае получения вознаграждения не от налоговых агентов (то есть помимо основного места работы);

- по суммам, полученным от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет;

- по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ;

- по доходам, при получении которых не был удержан налог работодателем;

- при получении выигрышей от лотерей и других основанных на риске игр;

- при получении вознаграждения наследниками авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений;

- при получении доходов в виде подарков от физлиц.

Сумма НДФЛ, исчисленная физлицом на основании налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Для оплаты суммы налога можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов физических лиц» на сайте ФНС, который позволяет как сформировать платежный документ для его последующей оплаты в кредитном учреждении, так и уплатить сумму налога в безналичной форме онлайн.

Доходы, облагаемые НДФЛ:

- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет;

- от сдачи имущества в аренду;

- доходы от источников за пределами РФ;

- доходы в виде разного рода выигрышей.

Доходы, не облагаемые НДФЛ

В соответствии со ст. 217 НК РФ не все доходы физлиц облагаются НДФЛ. К ним относятся:

- доходы, полученные в порядке наследования;

- доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет;

- доходы, полученные по договору дарения от члена семьи или близкого родственника в соответствии с Семейным кодексом РФ (от супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, братьев и сестер).

Порядок расчета НДФЛ

В Налоговом кодексе предусмотрено несколько налоговых ставок по НДФЛ, напомнила Елена Кулакова. Помимо зарплаты 13 процентов удерживается сегодня и с дивидендов, полученных россиянами, и с выигрышей в государственную лотерею. В отношении некоторых видов доходов и категорий налогоплательщиков действуют свои нормативы.

Уплата иных налогов

Имущественные налоги

— налоговая ставка производится при получении процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием.— по этой ставке облагаются дивиденды, полученные иностранцами от российских организаций.— по этой ставке облагаются все прочие доходы нерезидентов.— максимальная ставка, которая применяется к доходам с любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых рекламных акциях, конкурсах и играх, напомнила Елена Кулакова. Например, купили пачку семечек, зарегистрировали промокод на сайте производителя и выиграли поездку в Турцию. С суммы выигрыша физлицо (но в большинстве случаев это делает организатор акции) должно заплатить 35 процентов.

Налог на имущество физлицам нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 1 декабря 2023 года необходимо уплатить налог за 2022 год. Налогом облагается недвижимость в собственности — жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты незавершенного строительства и т. д. Полный перечень объектов налогообложения указан в ст. 401 НК РФ.

Транспортный налог

Граждане РФ уплачивают транспортный налог в зависимости от объема или мощности двигателя авто. Также учитывается категория ТС, если оно признано предметом роскоши (Минпромторг ежегодно публикует перечень автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей). Россияне должны уплачивать транспортный налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направляемого ФНС.

Земельный налог

В 2022 году для всех регионов России установлен единый срок уплаты гражданами имущественных налогов — не позднее 1 декабря 2022 года (для уплаты налога за 2021 год).

Уплата налога отдельными категориями физлиц

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, легально занимающиеся частной практикой, уплачивают налог по суммам доходов, полученных от такой деятельности, по месту учета налогоплательщика не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При этом авансовые платежи уплачиваются такими налогоплательщиками на основании налоговых уведомлений:

- за январь — июнь — не позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы авансовых платежей;

- за июль — сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в размере четверти годовой суммы авансовых платежей;

- за октябрь — декабрь — не позднее 15 января следующего года в размере четверти годовой суммы авансовых платежей.

Ответственность за налоговые нарушения

Согласно информации, размещенной на сайте ФНС, за непредставление в установленный срок налоговой декларации можно нарваться на штраф в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее тысячи рублей.