Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода

Сбербанк продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке. С 11 августа он составляет 15% от стоимости жилья независимо от подтверждения клиентом дохода в рамках двух программ — ипотека на вторичную недвижимость* и «Ипотека на квартиру в новостройке»**.

Для подачи онлайн-заявки на ипотеку через сервис Домклик понадобится всего два документа — паспорт и второй документ на выбор (СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти).

Ранее, с 15 июля, Сбер снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке без подтверждения дохода по вышеуказанным программам с 30 до 20%.

Аналитики Домклик также отмечают рост спроса на программы «Ипотека по двум документам»: в июле банк выдал на 52% больше таких кредитов, чем в июне.

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*Условия

Валюта кредита — рубли РФ

Минимальная сумма кредита — 300 000 рублей

Максимальеая сумма кредита*:

Не должна превышать меньшую из величин:

85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения;

85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог.

Срок кредита до 30 лет

Первоначальный взнос

— от 0% для клиентов при залоге имеющегося жилья. Она останется в вашей собственности, вы можете продолжать жить в ней.

— от 15% для клиентов, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк;

— от 20% для остальных категорий клиентов.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Обеспечение по кредиту

Залог кредитуемого или иного жилого помещения.

На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо предоставить иные формы обеспечения, при этом оформление залога имущества на данный срок не обязательно (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения).

В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка.

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

**Условия

Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у компании-продавца*;

Срок завершения строительства не ограничен условиями акции;​​​​​​​

Возможность приобретения строящихся апартаментов;

Расчеты через Сервис безопасных расчетов;

Возможность выдачи кредита частями:

Сумма кредита разбивается на 2 равных части

Первая часть перечисляется после регистрации ДДУ (договор долевого участия) . Вторая часть перечисляется через определенный срок после первой части (но не позднее 24 месяцев с даты выдачи первой части и до подписания передаточного акта). Срок перечисления 2-ой части фиксируется в ДДУ.



Валюта кредита

Рубли РФ

Мин. сумма кредита

300 000 рублей

Макс. сумма кредита:

Не должна превышать меньшую из величин:

85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения

85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог

Срок кредита

до 30 лет

Первоначальный взнос — от 15%

Комиссия за выдачу кредита отсутствует.

Обеспечение по кредиту

Залог кредитуемого или иного жилого помещения

На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительства физических лиц.

В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка.

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

География

Вся РФ (в рамках программы субсидирования кредитование осуществляется исключительно тем территориальным банком ПАО Сбербанк, на территории обслуживания которого возводится строительный объект, за исключением Московского и Среднерусского банков - кредитование по строительным объектам, расположенных на территории г. Москвы и/или Московской области, возможно Московским и/или Среднерусским банками).

