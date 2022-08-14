Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом

Актер Анатолий Белый столкнулся с проблемами за границей. Несколько недель назад актер театра МХТ им. Чехова Анатолий Белый уехал из России. Молча не получилось – написал прощальный пост в соцсетях. В письме он объяснил, что доиграл сезон в театре скрепя зубами, чтобы не подводить всю труппу.Белый, настоящая фамилия которого Вайсман, вместе с семьей перебрался в Израиль. Там уже давно живут его родители и сестра. А буквально на днях стало известно, что в конце августа он вместе с оскандалившейся Чулпан Хаматовой выступит в Кабаре Людмилы Петрушевской в странах Прибалтики. «Комсомольская правда» пишет, что перспективы в Израиле у Белого так себе. Он ведет переговоры о работе в театрах, но для этого нужно выучить иврит. А пока надеется на гастроли с антрепризой на русском языке и рассматривает три театральных предложения об участии в спектаклях. Один из них то самое кабаре с Петрушевской.