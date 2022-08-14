Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом

Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Актер Анатолий Белый столкнулся с проблемами за границей. Несколько недель назад актер театра МХТ им. Чехова Анатолий Белый уехал из России. Молча не получилось – написал прощальный пост в соцсетях. В письме он объяснил, что доиграл сезон в театре скрепя зубами, чтобы не подводить всю труппу.
Белый, настоящая фамилия которого Вайсман, вместе с семьей перебрался в Израиль. Там уже давно живут его родители и сестра. А буквально на днях стало известно, что в конце августа он вместе с оскандалившейся Чулпан Хаматовой выступит в Кабаре Людмилы Петрушевской в странах Прибалтики. «Комсомольская правда» пишет, что перспективы в Израиле у Белого так себе. Он ведет переговоры о работе в театрах, но для этого нужно выучить иврит. А пока надеется на гастроли с антрепризой на русском языке и рассматривает три театральных предложения об участии в спектаклях. Один из них то самое кабаре с Петрушевской.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

Последние новости

Депутат рассказал о конфискации особняка Софии Ротару
Депутат рассказал о конфискации особняка Софии Ротару
Елена Проклова упала без чувств, когда дочь заявила, что не хочет с ней жить
Елена Проклова упала без чувств, когда дочь заявила, что не хочет с
Теща Сергея Глушко считает его говном
Теща Сергея Глушко считает его говном
Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Сбежавшему Анатолию Белому ничего не светит за рубежом
Молодая жена Михаила Ширвиндта сгорала от стыда из-за разницы в возрасте
Молодая жена Михаила Ширвиндта сгорала от стыда из-за разницы в
Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
Роза Сябитова рассказала о тратах на внучку
Новый вундеркинд на подходе? Мать девочки-гения Алисы Тепляковой ждет восьмого ребенка
Новый вундеркинд на подходе? Мать девочки-гения Алисы Тепляковой ждет
"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы отобрать у него замок в деревне Грязь
"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы
Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской оппозиции
Захарова отреагировала на призыв запретить выдачу виз российской
В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
В лесах Иркутской области нет действующих пожаров на утро 14 августа
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми режимами
Показали новый трейлер AEW: Fight Forever с геймплеем и игровыми

Топ на сегодня

Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16 фото)
Халк Хоган отмечает 69-летие: архивные кадры знаменитого актера (16
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за роскошь
Саудовских курсантов исключили из британской военной академии за
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания
В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Мужчина спас верблюда от обезвоживания
Стас Пьеха рассказал, как сын отнесся к его разводу
Стас Пьеха рассказал, как сын отнесся к его разводу

Еще по теме

Анатолий Белый прокомментировал свой уход из театра
Анатолий Белый ушел из театра
Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из России
Уволившийся из МХТ имени Чехова Анатолий Белый покинул Россию