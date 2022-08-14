Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
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Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»

Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»

Сергей Пускепалис уверен, что цель у каждой женщины должна быть одна: стать матерью. Об этом он рассказал в одном из интервью, за что получил критику общественности.


56-летний актер заявил, что семьей могут называть себя только те пары, у которых есть ребенок, и желательно не один. Пускепалис отметил, мол, не имеет ничего против тех, кто по разным причинам не может стать отцом или матерью. Однако не понимает женщин, которые из-за личных убеждений отказывается от материнства.

«Чайлдфри — путь в никуда. Потому что самое главное, мне кажется, для женщины — родить. Ну а для чего, в принципе, женщина-то? Первая ее обязанность родить. Если не любит никого и не от кого родить, значит, не женщина. Если ее не любят, тоже не женщина, надо так сделать, чтобы полюбили. Говорят, женщина, родившая, сразу в раю. Все остальное: образование, учеба — ради Бога, но только если это включено в главную ее задачу — родить. Она так устроена», — говорил он на YouTube-канале «Диана Кади».

Высказывание раззадорило некоторых пользователей Сети. Люди считают, что женщины вправе сами решать, становится ли им мамами или нет, поэтому мнение Сергея восприняли в штыки. «Представляете, какое время удивительное! Разве я сказал что-то новое? И разве женщина создана для чего-то другого? Я же не отрицаю ее социального статуса — ради Бога, пусть учится, работает, занимается блогерством. Но это второе. Сначала должно быть желание и стремление родить. Иначе для чего жить?» — обратился к ним актер.

Публику зацепили и слова актера о том, что каждая, мол, обязана привлечь мужское внимание любыми способами, чтобы в дальнейшем обзавестись потомством. «Ну надо что-то сделать, чтобы она (любовь — прим. «СтарХита») пришла. Помыться. Украсить себя. Найти свойства характера, которые привлекут мужчину. А не быть царевной-несмеяной, которая сидит вся такая самодостаточная, полная эгоцентризма, и ждет принца. По-моему, сейчас многие этим грешат», — подчеркнул Пускепалис.

К слову, артист более 30 лет вместе с супругой, которая родила ему сына. Мужчина переживает, что им так и не удалось стать родителями еще раз. «К величайшему сожалению. Все эти перестройки, 1990-е годы... Сейчас удивляюсь, что одного-то родили. Но у нас уже две внучки. Работаем», — делится он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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