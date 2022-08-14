Сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в США
Сегодня, 07:59 Вадим КарасевBloomberg: засуха в Калифорнии и рост цен на топливо привели к подорожанию кетчупа в США
Стоимость помидоров, томатной пасты и соусов в США увеличилась из-за засухи в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg.
Причиной роста цен на кетчуп стал усиливающийся водный кризис, вызванный сильнейшей за последние 1200 лет засухой. «Мы приблизились к тому моменту, когда у нас не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос», — отметил глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров Майк Монтна.
Кроме того, трудности с выращиванием урожая помидоров вызывают подорожавшие топливо и удобрения.
Ранее рост цен на помидоры поставил под угрозу политическую стабильность в Индии.
По материалам: lenta.ru