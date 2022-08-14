Сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в США
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Сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в США

Сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в СШАBloomberg: засуха в Калифорнии и рост цен на топливо привели к подорожанию кетчупа в США

Стоимость помидоров, томатной пасты и соусов в США увеличилась из-за засухи в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной роста цен на кетчуп стал усиливающийся водный кризис, вызванный сильнейшей за последние 1200 лет засухой. «Мы приблизились к тому моменту, когда у нас не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос», — отметил глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров Майк Монтна.

Кроме того, трудности с выращиванием урожая помидоров вызывают подорожавшие топливо и удобрения.

Ранее рост цен на помидоры поставил под угрозу политическую стабильность в Индии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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