Сэм Бэнкман-Фрид обвинил криптогигантов в безразличии к ослабевшим компаниям

Глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в подкасте Decrypt, что не хочет быть единственным, кто спасает «больные» компании в индустрии криптовалют.

По его словам, другие гиганты в сфере цифровых активов не оказали никакой поддержки.

«Я был бы рад, если бы другие сделали это. Я был бы очень счастлив, если бы другие взяли это на себя вместо меня. Честно говоря, я делаю это из-за неуверенности, что сделает кто-то другой», — пояснил Бэнкман-Фрид.

Он рассказал, что FTX обратилась к другим неназванным криптокомпаниям для объединения усилий по «спасению» индустрии. По его словам, большинство из них отказались от предложения.

Соосновательница биткоин-биржи Binance Хе Йи пояснила Decrypt, что компания заинтересована в инвестициях в долгосрочных игроков, которые принесут пользу индустрии и пользователям.

«На прошлой неделе Binance объявила о $7,5 млрд в венчурном подразделении. Мы работаем над рядом сделок, о которых объявим, когда придет время», — добавила она.

Ранее CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания ведет «переговоры о спасении» с более чем 50 фирмами. По его мнению, криптозима — отличное время для расширения команды и дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений.

Напомним, в июне FTX открыла криптолендинговой платформе BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн. Несколькими днями ранее аффилированная с Бэнкманом-Фридом Alameda Research предоставила Voyager Digital заем на $500 млн.

Впоследствии американское подразделение FTX выдало BlockFi еще один возобновляемый кредит на $400 млн, получив опцион на приобретение платформы за $240 млн.

В августе Bloomberg сообщил об интересе Бэнкмана-Фрида и основателя Tron Foundation Джастина Сана к приобретению 58% акций биткоин-биржи Huobi.