Сэм Бэнкман-Фрид обвинил криптогигантов в безразличии к ослабевшим компаниям
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Сэм Бэнкман-Фрид обвинил криптогигантов в безразличии к ослабевшим компаниям

Сэм Бэнкман-Фрид обвинил криптогигантов в безразличии к ослабевшим компаниям


Глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в подкасте Decrypt, что не хочет быть единственным, кто спасает «больные» компании в индустрии криптовалют.


По его словам, другие гиганты в сфере цифровых активов не оказали никакой поддержки.


«Я был бы рад, если бы другие сделали это. Я был бы очень счастлив, если бы другие взяли это на себя вместо меня. Честно говоря, я делаю это из-за неуверенности, что сделает кто-то другой», — пояснил Бэнкман-Фрид.


Он рассказал, что FTX обратилась к другим неназванным криптокомпаниям для объединения усилий по «спасению» индустрии. По его словам, большинство из них отказались от предложения.


Соосновательница биткоин-биржи Binance Хе Йи пояснила Decrypt, что компания заинтересована в инвестициях в долгосрочных игроков, которые принесут пользу индустрии и пользователям.


«На прошлой неделе Binance объявила о $7,5 млрд в венчурном подразделении. Мы работаем над рядом сделок, о которых объявим, когда придет время», — добавила она.


Ранее CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания ведет «переговоры о спасении» с более чем 50 фирмами. По его мнению, криптозима — отличное время для расширения команды и дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений.


Напомним, в июне FTX открыла криптолендинговой платформе BlockFi возобновляемую кредитную линию на $250 млн. Несколькими днями ранее аффилированная с Бэнкманом-Фридом Alameda Research предоставила Voyager Digital заем на $500 млн.


Впоследствии американское подразделение FTX выдало BlockFi еще один возобновляемый кредит на $400 млн, получив опцион на приобретение платформы за $240 млн.


В августе Bloomberg сообщил об интересе Бэнкмана-Фрида и основателя Tron Foundation Джастина Сана к приобретению 58% акций биткоин-биржи Huobi.

# Экономика ftx, сэм бэнкман, фрид, новости
По материалам: ForkLog

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